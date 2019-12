‘s Werelds 1ste intern. jongeren-preferendum over klimaatverandering

Notitie voor redactie:

Over de State of Youth

The State of Youth aims to empower the youth community (13-24 years) by building a non-political, nonreligious digital "state" that transcends borders. Increasing awareness, building advocacy and creating action against the most pressing issues (the SDG’s) the world faces today. We have a Youth Board that leads and oversees the overall vision of State of Youth. They lend their voices, networks, experience and time to State of Youth to ensure we are representative of a diverse youth point of view. On this unique for youth by youth platform, founded by KidsRights and connected by Facebook, we will focus our attention, voice and vision to key UN Sustainable Development Goals ("issues"). The ultimate goal is to create real change and impact, driven by youth, across the world.

About KidsRights

KidsRights is een internationale NGO die streeft naar een wereld waarin alle kinderen toegang hebben tot hun rechten en hun grote potentieel kunnen realiseren. KidsRights ziet kinderen als changemakers die de wereld in beweging kunnen brengen. Wij faciliteren kinderen in het laten horen van hun stem en actie ondernemen voor positieve verandering. KidsRights steunt kinderen door wereldwijde aandacht op te eisen voor de realisatie van kinderrechten en als katalysator te fungeren om zo verandering teweeg te brengen, samen met kinderen en jongeren. KidsRights is de organisatie achter de prestigieuze Internationale Kindervredesprijs en de jaarlijkse KidsRights Index.

About Erasmus School of Economics

Erasmus School of Economics is a leading centre for scientific research and education. As an internationally acclaimed institute, Erasmus School of Economics contributes to future economic developments and to answering issues related to government and business policy.

