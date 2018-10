Kristallnachtherdenking 2018: lezing “Hier kan dit niet gebeuren"

Kristallnachtherdenking 2018 Bevrijdingsmuseum



De jaarlijkse Kristallnachtherdenking van het Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945 in Groesbeek, op 9 november a.s., staat in 2018 in het teken van het joods verzet in de periode 1940-1945. Dr. Ben Braber (historicus en Honorary Research Fellow in de School of Humanities, University of Glasgow) zal een boeiende publiekslezing rondom dit onderwerp verzorgen. Dr. Braber is gespecialiseerd in de integratie van immigranten in moderne West-Europese samenlevingen en joods verzet. Hij heeft diverse publicaties over dit laatstgenoemde onderwerp op zijn naam staan, waaronder Waren mijn ogen een bron van tranen. Een joods echtpaar in het verzet, 1940-1945 (2015) en This Cannot Happen Here. Integration and Jewish resistance in the Netherlands, 1940-1945 (2013).



Na een korte introductie op de gebeurtenissen in Duitsland in 1938 zullen de gevolgen van de Kristallnacht worden belicht: hoe werd dit nieuws in Nederland ontvangen en wat waren de consequenties van deze gebeurtenis voor de joden in Nederland? Een belangrijk onderdeel hierbij is de integratie van de joden in de Nederlandse samenleving in de jaren ’30 en welke gevolgen dit proces uiteindelijk had voor het joodse verzet tijdens de Duitse bezetting van Nederland in de Tweede Wereldoorlog.



Braber zal ook in gaan op de verschillende vormen van verzet onder de joodse gemeenschap ten tijde van de Holocaust en de deportaties naar de vernietigingskampen. Joden in Nederland hebben op allerlei manieren geprobeerd de vervolging tegen te werken. Ze schreven bijvoorbeeld voor illegale bladen en hielpen die te verspreiden, vaak met groot risico voor eigen veiligheid. Ze onttrokken zich aan de deportatie en hielpen opgepakte joden ontsnappen uit deportatietreinen en concentratiekampen. Verder werden er pogingen ondernomen om de deportaties te ontregelen door middel van brandbommen en aanslagen. Daarnaast vormden of sloten ze zich aan bij niet-specifiek joodse verzetsgroepen (een relatief groot aantal deed dat in vergelijking met niet-joden) en ze behoorden bovendien ook tot de voortrekkers van gewapend verzet.



Dr. Ben Braber studeerde in 1985 studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam (cum laude). Zijn doctoraal scriptie “Passage naar vrijheid: de groep-Van Dien: Duitse joden in Nederlandse illegaliteit” won de Inden-Reiss Prijs 1987 en de Hartog Beem Prijs 1987. In 1993 promoveerde Dr. Braber aan de University of Glasgow (PhD) met de thesis “Integration of Jewish Immigrants in Glasgow, 1880-1939”.



Locatie: Nationaal Bevrijdingsmuseum 1944-1945, Wylerbaan 4, 6561 KR Groesbeek



Datum: 9 november 2018. Aanvang 19.30 uur. Zaal open vanaf 19.00 uur.



Entreeprijs: €2,50 per persoon. Museumkaart geldig



Reserveren noodzakelijk: 024-3974404; info@bevrijdingsmuseum.nl



Informatie: www.bevrijdingsmuseum.nl



Facebook: /Bevrijdingsmuseum, Twitter: @bevrijding