Nu al veel wespenoverlast: recordaantal aanvragen voor bestrijders

Met stijgende temperaturen komt de zomer in zicht. Dit betekent dat ongediertebestrijders het de komende periode drukker krijgen met de bestrijding van verschillende ongediertesoorten. Vooral overlast door wespen lijkt dit jaar problematische proporties te gaan aannemen. Nu al worden ongediertebestrijders opvallend vaak gebeld over wespenoverlast, zeker gezien de tijd van het jaar. Bij De Bestrijdingsbrigade komen iedere dag al meer dan 100 aanvragen per dag binnen voor het bestrijden van wespen. Ook het aantal meldingen van overlast ligt ongewoon hoog.



Oorzaak van het toegenomen aantal wespen



Het is niet vreemd dat er nu al zo veel overlast is. Volgens de cijfers van het KNMI is het een bijzonder warme lente geweest waarin meerdere warmterecords sneuvelden. Vooral mei was zeer warm met een gemiddelde temperatuur van 16,4 °C waar het gemiddeld in mei slechts 13,1 °C is. Door het zeer warme voorjaar zijn de koninginnen relatief vroeg uit hun winterslaap gekomen. Doordat deze cyclus al vroeg in 2018 op gang gekomen is, groeit het aantal werksters sneller dan in voorgaande jaren. Daarbij hebben zij langer de tijd om zich te ontwikkelen. Hierdoor zijn er niet alleen ongewoon veel wespen, maar zijn ze ook groter dan normaal aan het begin van de zomer.



Wespenplaag op komst



Duidelijk is dat de toenemende overlast van wespen samenhangt met de verandering van het klimaat, waarbij de temperaturen al vroeg in het jaar behoorlijk oplopen. Ook in 2017 leek een wespenplaag op de loer te liggen, door het aantal koninginnen dat vroeg uit hun winterslaap kwam. Verschillende dagbladen en omroepen berichtten hierover. Toen viel de overlast uiteindelijk mee, door schommelingen in het weer tussen de lente en zomer. Dit jaar bleven doemvoorspellingen uit, maar is er juist wel veel overlast. Door het warme verloop van het jaar kan er tot ver in de herfst overlast van wespen zijn.



Daarnaast is het in juni ongewoon droog geweest. Er viel in de Bilt tot nu toe slechts 12,1mm neerslag. Normaal valt er in Nederland in juni gemiddeld 65mm. Deze droogte is gunstig voor wespen. Ook in juli wordt er geen bovengemiddelde hoeveelheid regen verwacht. Hierdoor zal de overlast door wespen verder toenemen. Normaal begint de overlast pas eind juli, maar dit jaar zijn de wespen ongebruikelijk vroeg.



Overlast voorkomen



Ziet u een wespennest? Laat deze dan zo snel mogelijk verwijderen. In een wespennest kunnen tot wel 10.000 wespen leven. Er zijn nu al wespennesten gesignaleerd ter grootte van een tennisbal. Dit kan uiteindelijk uitgroeien tot een nest ter grootte van een voetbal. Het aantal wespen zal steeds verder toenemen. Heeft u erg veel last van overlast? Dan is het verstandig om een professionele ongediertebestrijder in te schakelen om de wespen te bestrijden.



Bron: De Bestrijdingsbrigade (debestrijdingsbrigade.nl)