Botenplatform Barqo: protocol ‘Verantwoord varen’ voor 350 verhuurders

Maandag 20 april 2020



Aantal reserveringen voor botenhuur deze zomer stijgt sterk in verband met corona



Botenplatform Barqo: protocol ‘Verantwoord varen’ voor 350 botenverhuurders



-In protocol ‘Verantwoord varen’ van online botenverhuurplatform Barqo o.a. scherpe hygiënemaatregelen opgenomen;



-Stijgende vraag naar bootverhuur voor komende zomer in verband met veiligheid op het water;



-Varen en recreëren op het water blijken alternatief voor vakantiegangers.





AMSTERDAM - Het grootste online verhuurplatform voor boten en bootvakanties Barqo heeft vandaag bij 350 verhuurders van boten een gedetailleerd protocol ingediend om watersporters binnen de anderhalve meter-samenleving de komende maanden veilig en verantwoord met een huurboot het water op te laten gaan.



Het protocol van Barqo voorziet erin dat aan boord extra maatregelen worden genomen om corona-besmetting te voorkomen. Naast de gangbare RIVM-bepalingen, waaronder het verplicht in acht nemen van de anderhalve meter afstand, worden extra hygiënemaatregelen voorgeschreven aan waterrecreanten die een boot huren.



Vóór en ná elke vaartocht dienen roer, stuur en gashandel gedesinfecteerd te worden en er wordt geadviseerd om voor de vaartocht een sanitaire stop te houden. Van fysiek contact tussen verhuurder en huurder is volgens de nieuwe richtlijnen geen sprake meer. De voorwaarden voor verhuur en de informatie over het gebruik van de boot worden vooraf helder gecommuniceerd.



Het protocol behelst verder een maximum aan het aantal recreanten aan boord: maximaal drie personen, inclusief de schipper. Grotere groepen worden geweigerd, tenzij er sprake is van een gezinshuishouden.



Barqo stelt dat het aangescherpte protocol essentieel is voor elke bootverhuurder en huurder om veilig het water op te gaan. ,,Varen op de Nederlandse wateren is één van de meest veilige vrijetijdsbestedingen in de huidige coronaperiode en is een uitstekend alternatief voor een vakantie, festival of een druk terras," aldus Thijs Janssen van Barqo.



Het botenplatform ziet momenteel een sterk stijgende lijn in de aanvragen en reserveringen voor binnenlandse bootvakanties. Eén op de drie Nederlanders brengt zo goed als zeker de komende zomer door in eigen land. Veel landen hebben de maatregelen verlengd om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Met meer dan 5.000 kilometer aan vaarwegen in Nederland wordt de huur van een boot als een veilig alternatief gezien.



Thijs Janssen van Barqo: ,,Een logisch gevolg nu de meeste Nederlanders komende zomer noodgedwongen thuis blijven, maar er toch even tussenuit willen. Veel vakantiemogelijkheden vallen weg of blijven onzeker, maar op een boot is het heel goed mogelijk om met dit protocol je aan de RIVM-richtlijnen te houden."



Einde persbericht