UN Secretaris-Generaal Guterres uitgedaagd

Het in Nederland opgerichte Climate Intelligence Foundation (CLINTEL) heeft een wereldwijd klimaatnetwerk opgezet van 500 prominente wetenschappers en professionals. Dit kennisintensieve netwerk heeft, in verband met de zojuist gehouden UN klimaattop in New York, een aangetekende brief aan Secretary-General Guterres gestuurd met de urgente boodschap het heilloze klimaatbeleid van de UN onmiddellijk te stoppen. Herbezinning over klimaatbeleid moet de hoogste prioriteit krijgen.



Tevens wordt de Secretaris-Generaal uitgenodigd om samen met CLINTEL in het voorjaar van 2020 een bijeenkomst te organiseren tussen topwetenschappers die aan beide zijden van het klimaatdebat staan (zie bijlage).