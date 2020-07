Sligro Food Group Halfjaarbericht 2020

De omzet voor de Groep over het eerste halfjaar 2020 bedroeg EUR 943 miljoen, een door COVID-19 gedreven afname van 16,9% ten opzichte van dezelfde periode in 2019. Dientengevolge nam de Ebitda met EUR 29 miljoen af tot EUR 27 miljoen. Ons geloof in een succesvolle toekomst in België is onverminderd sterk, maar door de impact van COVID-19 zal het herstel naar een winstgevende operatie in België langer duren dan eerder verwacht. Derhalve hebben wij een non-cash bijzondere waardevermindering verantwoord (met name goodwill) van EUR 60 miljoen. Exclusief deze bijzondere waardevermindering nam de nettowinst van de Groep af tot een verlies van EUR 16 miljoen.



