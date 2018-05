Art Rooijakkers: “Al ruim 4.500 lopers voor Nacht van de Vluchteling”

Meer dan 4.500 mensen hebben zich ingeschreven voor de Nacht van de Vluchteling, het jaarlijkse evenement van Stichting Vluchteling dat dit jaar in de nacht van 16 op 17 juni wordt gehouden. Aanstaande woensdag luidt Art Rooijakkers symbolisch de laatste weken in, om nog zoveel mogelijk lopers en sponsors op te roepen mee te doen.



De symbolische laatste oproep zal Art Rooijakkers doen in Artis, dat tijdens het evenement een van de rustpunten zal zijn op de route Amsterdam.



Over de Nacht van de Vluchteling



In de nacht van 16 op 17 juni klinkt om stipt middernacht tegelijkertijd het startschot voor de 40 kilometerloop in Amsterdam, Rotterdam, Nijmegen en Utrecht. De eerste lopers worden de volgende ochtend verwacht aan de finish. Alleen in Amsterdam is er ook nog een avondloop van 10 en 20 kilometer, die rond 19.00 uur start op de Westergasfabriek in Amsterdam.



Art Rooijakkers is sinds jaar en dag betrokken bij de Nacht van de Vluchteling en liep vorig jaar mee met de route in Amsterdam. "De route in Amsterdam is echt prachtig. Het is hartverwarmend dat mensen hun nacht opofferen om geld én aandacht te vragen voor vluchtelingen, een prachtig initiatief."



De deelnemers zamelen met hun loop geld in voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd. Op dit moment staat er al ruim €600.000 op de teller. Naast het ophalen van geld, vragen de lopers met hun deelname ook op een positieve manier aandacht voor mensen die moeten vluchten voor oorlog, geweld en onderdrukking.



Ruim 3 weken voor het evenement is het maximum aantal lopers voor de routes die starten in Rotterdam en Nijmegen zo goed als bereikt. De routes in Amsterdam en Utrecht staan nog tot begin juni open voor inschrijvingen.



Inschrijven voor de sponsorloop kan via www.nachtvandevluchteling.nl