Loopper relatiegeschenken lanceert vernieuwde website

Ondernemers die het belang van goede zakelijke relaties onderkennen, weten dat mooie en zo persoonlijk mogelijke relatiegeschenken het verschil kunnen maken. Loopper, een vooraanstaande leverancier van relatiegeschenken, heeft onlangs zijn website vernieuwd. Zo kunnen ze u als ondernemer nog beter van dienst zijn, zodat uw relatiegeschenken indruk zullen maken.



Relatiegeschenken hebben een lange geschiedenis



George Washington, de eerste president van de VS, staat te boek als de eerste persoon die relatiegeschenken uitdeelde, in 1782. Toch duurde het nog tot het begin van de 20ste eeuw voordat geschenken geven aan zakelijke relaties echt in opkomst kwam. Deze traditie kwam in de jaren zestig naar Europa overwaaien en is nooit meer weggegaan. Waar een bedrijf in de beginjaren nog goede sier kon maken met simpele zaken als bedrukte pennen, vraagt de huidige markt toch om meer opvallende en vooral tailor-made oplossingen. Zeker jonge bedrijven die snel naam willen maken in hun marktsegment, kunnen met de juiste geschenken voor hun zakelijke relaties zorgen voor een plek op de shortlist. Dit is echter nog niet zo gemakkelijk.



Zakelijke klanten zijn kritisch



Wie indruk wil maken op zijn zakelijke partners kan niet meer volstaan met een dertien-in-een-dozijn me-too product als geschenk. Uiteraard zal een klant of afnemer de attentie desondanks waarderen, maar de indruk die de gever achterlaat, zal geen blijvende zijn. Wie impact wil maken met zijn relationele geschenken, kan maar beter de hulp inroepen van gespecialiseerde bedrijven die ervaring hebben in diverse bedrijfstakken en een creatieve en meedenkende filosofie hanteren. Loopper heeft op dat gebied een reputatie hoog te houden.



Wat is de onderscheidende kracht van Loopper?



Loopper is een bedrijf dat al 18 jaar succesvol aan de weg timmert, sinds zijn afsplitsing van moederbedrijf Incentive Europe Premiums & Concepts. Loopper heeft zijn naam gevestigd door succesvol opdrachten uit te voeren voor gerenommeerde spelers als Grolsch en Nivea. Waar veel aanbieders van relatiegeschenken niet meer zijn dan veredelde drukkerijen van gadgets, gelooft Loopper in de kracht van langdurige relaties, waarbij elke onderneming een dedicated accountmanager krijgt toegewezen. Door deze persoonlijke benadering, gekoppeld aan het vermogen tot kritische advisering en creatief denkwerk, weet Loopper in uiteenlopende branches maatwerk te creëren.



Wat mag u als onderneming voor resultaten verwachten?



Loopper stelt samen met u een plan van aanpak op waarbij u bepaalt welke klanten en leveranciers extra aandacht mogen krijgen. Het doel van de relatiegeschenken die Loopper samen met u ontwikkelt is continu de aandacht op uw bedrijf vestigen, zodat u als vanzelf tot de geprefereerde suppliers gaat behoren. Uw relatiegeschenken zullen niet ergens bij uw klant in de kast belanden. Het is de bedoeling dat ze juist veel gebruikt worden en dus een praktische waarde hebben. Dan alleen gaan ze opvallen en blijft uw bedrijf op het vizier van uw klanten staan. Door een mooie vormgeving en een duidelijke boodschap zullen uw klanten bij het zien van uw relatiegeschenken niet anders kunnen dan aan u denken. Elke klant zal zeker tegen het eind van het jaar tientallen relatiegeschenken ontvangen. Uw accountmanager van Loopper bepaalt met u waar uw klant echt behoefte aan heeft en komt dan met voorstellen voor op maat gemaakte relatiegeschenken die onmiddellijk de aandacht op zich vestigen. Daar gaat u de vruchten van plukken.