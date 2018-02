De Hollandse Savanne, tentoonstelling over klimaatimpact van de cloud

De Hollandse Savanne: een tentoonstelling over water, energie en de infrastructuur van de cloud.



In Museum Hedendaagse Kunst De Domijnen is t/m 1 april 2018 de tentoonstelling De Hollandse Savanne te zien, met kunstwerken van o.a. Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) (NL/KR) en Yuri Pattison (IE).



We zijn steeds meer online. En met elkaar produceren we steeds meer data. Nederland is één van de grootste wereldwijde knooppunten voor dataverkeer. De benodigde infrastructuur voor al deze data, zoals servertorens en computerparken, heeft enorm veel water en elektriciteit nodig voor koeling en energie. Dit legt een groot beslag op onze grondstoffen en heeft een grote impact op ons klimaat. De tentoonstelling De Hollandse Savanne bekijkt dit dilemma tussen de onlinewereld en de fysieke wereld vanuit verschillende perspectieven. Kunstenaars, belangengroepen en onderzoekers verkennen daarbij ook mogelijke duurzame alternatieven.



De tentoonstelling, die is samengesteld door gastcuratoren Bas Hendrikx en Barbara Cueto, bevat o.a. nieuw werk van Sara Sejin Chang (Sara van der Heide). Daarnaast leveren veel geprezen kunstenaars als Femke Herregraven en de Ierse kunstenaar Yuri Pattison een bijdrage aan de tentoonstelling. Pattison won de Frieze Artist Award 2016 en zijn werk is nog niet eerder in Nederland getoond.



Deelnemende kunstenaars zijn: Allora & Calzadilla (US/CU), Peter Fend (US), Nicolas Floc’h (FR), Sara Sejin Chang (Sara van der Heide) (NL/KR), Femke Herregraven (NL), Ryan S Jeffery & Boaz Levin (US&DE), Geraldine Juárez (MX/SE), Sam Lewitt (US), Charles Lim (SG), Yuri Pattison (IE), Johan Rosenmunthe (DK), S.K. Ruud & AE (NO), Unmake Lab (KR) en Jura Shust (BY).



Naast kunstwerken biedt De Hollandse Savanne ook uitgebreid ruimte voor onderzoek, waarin een breed scala aan documentatiematerialen wordt gepresenteerd én kunstprojecten, die ingaan op de verschillende en complexe knooppunten, die helpen de relatie tussen water en de virtuele wereld te begrijpen. Van monsters van de eerste transoceanische kabels uit het Teylers Museum tot de Atlas zum Kosmos van Alexander von Humboldt. Ook is er documentatie van kunstprojecten, zoals het werk van het Koreaanse collectief Unmake Lab en hun onderzoek Generic Nature. Dit onderzoek betreft de slimme stad Songdo (vlak bij Seoul), de eerste plek ter wereld die wordt beheerst door het internet der dingen, en de schadelijke effecten daarvan op het omliggende landschap.



In het randprogramma van de tentoonstelling wordt nog verder op de materie ingegaan door middel van artist talks zoals een Q&A met uitvinder en kunstenaar Ap Verheggen over zijn project SunGlacier (op 10 maart om 16.00u).