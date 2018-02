Vijf miljoen auto’s milieuvriendelijk gerecycled

Sinds de oprichting in 1995 zijn via ARN (Auto Recycling Nederland) 5 miljoen auto’s gerecycled. Dat meldde algemeen directeur Ingrid Niessing vanmiddag in de Autoshow van BNR Nieuwsradio(1). Hiermee is inmiddels 4,5 miljard kilogram aan afval, afkomstig van autowrakken, niet ten laste van het milieu gekomen maar nuttig hergebruikt.



Een auto gaat gemiddeld na 18 jaar naar de sloop. In Nederland zijn dat zo’n 230.000 voertuigen per jaar. Voor een milieuverantwoorde recycling werkt ARN samen met meer dan 300 professionele recyclingbedrijven. Na het autodemontagebedrijf en het shredderbedrijf komt het restant van het autowrak aan bij de Post Shredder Technology fabriek van ARN. De PST-fabriek in Tiel is in 2011 opgericht om de laatste waardevolle grondstoffen uit het shredderafval te winnen. Materiaal dat voorheen werd verbrand of gestort. Deze overgebleven grondstoffen worden in verschillende afzetmarkten gebruikt voor het maken van nieuwe gerecyclede (2) producten, zoals kantbeschoeiing of damwanden.



ARN, motor achter de Nederlandse autorecyclingketen



ARN is dé recyclingexpert in de mobiliteitsbranche en staat voor hoogwaardige en verantwoorde autorecycling. Samen met partnerorganisaties uit de autorecyclingketen zorgt ARN ervoor dat meer dan 95% van het gewicht van afgedankte auto’s een zinvolle en duurzame bestemming krijgt. In Nederland behalen we daarmee een fantastisch resultaat. Kijk voor meer informatie op https://www.arn.nl/.



(1): https://www.bnr.nl/programmas/de-nationale-autoshow/10339617/auto-recycling-nederland-en-autolak



(2): http://www.arn.nl/gerecycledeproducten