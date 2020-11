'Alle seinen op groen voor honderdduizenden woningen in omgebouwde winkels'

Dit is een expertquote van Cees-Jan Pen van Fontys, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: ‘Duizenden leegstaande winkels kunnen woningen worden’ | ANP



De urgentie ontbreekt om de transformatie door te voeren van leegstaande winkelpanden in de binnensteden naar woningen. De woningnood in Nederland wordt geschat op zo’n 1 miljoen woningen. Deze woningen zouden voor een groot deel in leegstaande winkelpanden in de binnensteden kunnen worden gebouwd. Lector Cees-Jan Pen van Fontys Hogescholen ziet dat het geen afscheid kunnen nemen van winkeloplossingen in veel binnensteden een hardnekkig probleem blijft. Hij pleit dan ook om nú grote stappen te zetten en aan de slag te gaan.



‘In veel steden worden kantoorruimtes en andere bedrijfspanden omgebouwd naar woningen, maar winkelruimtes worden nauwelijks meegenomen. De schatting van Colliers International dat er 10.000 woningen kunnen worden gerealiseerd in winkelruimtes, is te bescheiden,’ aldus Pen. ‘Dat staat in contrast met de in mijn ogen meer realistische inschatting van vastgoedadviesbureau Stec dat de woningbouwpotentie schatte op 240.000 woningen. Alleen met dít soort aantallen werk je aan toekomstbestendige binnensteden, waarin de krimp- en saneringsopgave van de horeca en retail wordt meegenomen.’



‘Niet elke stad hoeft meteen zoals transformatiekampioen Eindhoven te streven naar 25.000 woningen in en rondom de binnenstad. Toch staan alle seinen op groen om per direct aan de slag te gaan met de verbouwingsopruiming en duizenden woningen toe voegen in binnensteden. Ik kan niet hard genoeg roepen, pak die kans en ga nú aan de slag.’



Dr. Cees-Jan Pen is lector bij het lectoraat De Ondernemende Regio. Hij is deskundig op het gebied van werklocaties (bedrijventerreinen, kantoren en winkels), stedelijke en regionale economie en vastgoed.