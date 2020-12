KRNWTR+ ontvangt €200.000 voor Covid-proof Water Dispensers van het Waterinnovatiefonds

Social Enterprise KRNWTR+ ontvangt een financiering vanuit het Waterinnovatiefonds (“WIF”) van het hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier gemanaged door het Nationaal Groenfonds. De lening zal KRNWTR+ gebruiken voor verdere groei en het doorontwikkelen van duurzame en Covid-proof watertappunten met als doel het tegengaan van de zinloze verspilling van plastic waterflessen.



Dagelijks worden in Nederland meer dan 500.000 plastic flesjes weggegooid. Een groot deel hiervan zijn plastic waterflesjes. Om dit tegen te gaan plaatst KRNWTR+ duurzame design waterpunten bij bedrijven, scholen en horeca waar onbeperkt gefilterd, gekoeld en bruisend (kraan) water getapt kan worden. Dat is duurzaam, lekker en lokaal.



Het WIF is opgezet om bedrijven net dat duwtje in de rug te geven om innovaties versneld op de markt te brengen. “Het is mooi om te zien dat een fonds als WIF ook in tijden van crisis blijft investeren in innovatie en duurzaamheid. Dit geeft goed aan hoe sterk de duurzaamheidstrend daadwerkelijk is, pandemie of niet.” aldus Tom Niekamp van KRNWTR+.



Nationaal Groenfonds heeft als missie om groene doeners te faciliteren met financiering op gebied van natuurinclusieve landbouw, duurzame energie en circulaire economie. Dick Boddeus (Investment Manager van het WIF): “Groenfonds managet het fonds als partner van HHNK. De tot nu toe gefinancierde projecten zijn zonder uitzondering innovatief en dragen bij aan een gezondere bodem, lucht en/of waterhuishouding. KRNWTR+ past met haar sociale innovatie en doelstelling om wegwerp plastic te verminderen goed bij onze eigen missie”.



Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier werkt elke dag aan de bescherming van het land tegen het water, tegen wateroverlast en watertekort, voor schoon en gezond oppervlaktewater en voor veilige (vaar)wegen in Noord-Holland boven het Noordzeekanaal: Hollands Noorderkwartier.



Met de financiering die vanuit het WIF is toegekend zal KRNWTR+ kunnen groeien en haar duurzame watertappunten doorontwikkelen. Denk aan Covid-proof Water Dispensers, impactmeters om meer bewustwording te creëren en een handig betalingssysteem zodat op openbare plekken iedereen toegang heeft tot KRNWTR+. Naast de technologische ontwikkelingen heeft KRNWTR+ haar pijlen gericht op sociale innovatie; samen de mindset veranderen en een einde maken aan single-use drankverpakkingen met als doel het verminderen van de plastic soep.