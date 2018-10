Kasper van Kooten zingt danshits uit de jaren tachtig.

Op 30 november 2018 beleeft Kasper van Kooten met zijn band op poppodium Bibelot in Dordrecht de première van de Danspaleis Van Kooten clubtour. De bekende cabaretier brengt hiermee zijn eigen ode aan de legendarische muziek, mode en stijl van de jaren tachtig.



In meer steden, waaronder Breda, Leeuwarden, Middelburg en Leiden doet de formatie van de zingende drummer de lokale popzaal aan, om in een wervelende show het publiek terug te leiden naar de dansvloer van hun jeugd. Zoals het ging op 't hockeyfeest, in de schoolaula, of de lokale discotheek, met bakjes rauwe bloemkool en dipsaus, of wokkels in een badje van 3ES cola. “Hopelijk komt het publiek tijdens onze tour ook echt opdraven met buttons, zweetbandjes en beenwarmers. Ik heb ze namelijk nog!”



Volgens Van Kooten is dit precies het moment voor zo'n muzikale act. “Je voelt al vaak een hang naar vroeger, in deze tijden van hacks en fake-news. En als je een avond uitgaat zoek je een kneuterige vastigheid die je herkent, dóór de muziek. Daarbij is het zo dat zelfs pubers van nu nog drijven op de muzikale erfenis uit de jaren tachtig. Noem iemand van zestien de naam Michael Jackson is en hij of zij danst al, omdat ze het kennen. De impact van de muziek en stijl uit die tijd was en is nog altijd enorm. Dat koesteren wij volop met Danspaleis Van Kooten.”



Het eighties decennium is en blijft dus iconisch, volgens Kasper. En je ziet inderdaad steeds vaker elementen terugkomen. Van de hoge, gebleekte heupbroek tot het Casio kwartshorloge (die van de grijpmachines op de kermis) aan toe. Hij vervolgt: "en of we nou een hit van Pat Benatar, Frankie Goes To Hollywood, Prince of Musical Youth horen: het gevoel blijft hetzelfde. Die songs zitten in ons DNA. In die zin hoop ik ook echt dat ouders van mijn leeftijd hun puber-kids meenemen naar onze concerten. Hoe gaaf is dat? Zelfs mijn éigen ouders willen hier nog op dansen, en die zijn dik in de zeventig.”



Op zijn eigen kenmerkende wijze, met een grap, een karakteristieke beweging, of perfecte stem-imitatie zal Van Kooten twee uur lang over het podium denderen, drummen en zingen, gesteund door een magistrale band van jeugdvrienden, waaronder de in het oog springende en geweldig zingende Lara Kowsoleea.



“Kijk, er valt veel live-muziek te bewonderen. Je kunt bijvoorbeeld naar de George Michael tribute of de ABBA nacht gaan, allebei gaaf, maar dan heb je één artiest, één stijl. Wij slepen je aan je oren door tien jaar top veertig lijsten heen. Heb je ‘Call Me Al’ net gehad, dan sta je ineens weer ‘You Spin Me Round’ mee te brullen. Precies wat de dj toen ook draaide, alleen: wij doen het live!” De kaarten zijn nu verkrijgbaar. Kijk op de website van Danspaleis Van Kooten voor plaats en datum. Koop alleen bij de zalen zelf en vermijd woekerprijzen.



Kasper van Kooten stond tot twee jaar terug solo in de theaters met zijn Bonte Avond. Hij speelt daarnaast al dertig jaar in bands en won diverse theater- en televisieprijzen als acteur en cabaretier. In 2005 won hij de Zilveren Harp voor muzikaal talent en zijn hit 'Mooie blouse'. Hij schreef de tune van All Stars en begeleidde op drums o.a. Acda en de Munnik, Extince, Bertolf en Candy Dulfer. Van Kooten is zesenveertig, getrouwd en vader van een dochter (die veel danst). Hij wordt extreem gelukkig van blije gezichten op een dansvloer.