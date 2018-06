Het ANP neemt Hollandse Hoogte over

Het Algemeen Nederlands Persbureau (ANP) neemt fotobureau Hollandse Hoogte over. Hollandse Hoogte vertegenwoordigt ruim 500 topfotografen en tientallen internationale agentschappen. Het ANP is de grootste leverancier van nieuwsfoto's aan bijna alle mediabedrijven in Nederland.



“Door krachtenbundeling ontstaan synergievoordelen, met name op het vlak van marktbewerking. Het ANP en Hollandse Hoogte hebben een eigen positie en in een combinatie kunnen we die het meest efficiënt benutten,” aldus algemeen directeur Martijn Bennis van het ANP.



“Hollandse Hoogte wordt onderdeel van het ANP, maar blijft als merk overeind,” zegt Bas van Beek, directeur van Hollandse Hoogte. Van Beek wordt lid van de ANP-directie en wordt verantwoordelijk voor de nieuwe foto-organisatie. "In deze combinatie kan het ANP focussen op de nieuwsfotografie en Hollandse Hoogte op de rest van de markt. Inhoudelijk kunnen we elkaar versterken en kunnen we de positie van fotografen beter bewaken.”



Volgens ANP-hoofdredacteur/mediadirecteur Marcel van Lingen is de “fotojournalistiek uiteindelijk de winnaar van deze unieke krachtenbundeling. Door het bundelen van de krachten krijgen klanten van zowel het ANP als die van Hollandse Hoogte een rijker aanbod”. Als hoofdredacteur is Van Lingen verantwoordelijk voor het journalistieke foto-aanbod.



Na de overname ontstaat een unieke database van bijna 125 miljoen beelden, waar duizenden afnemers, zowel binnen als buiten de mediasector, gebruik van maken.



Het ANP levert nieuwsberichten, foto's, radiobulletins en video’s aan bijna alle Nederlandse mediabedrijven. Het persbureau produceert bovendien de nationale nieuwsagenda. Het ANP is onlangs overgenomen door Talpa Network.