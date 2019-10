Van Wieren Special BV breidt vloot uit met Volvo FH500

Vanuit de Noordoostpolder is Van Wieren Special BV al bijna 75 jaar een begrip voor zwaar, exceptioneel en speciaal transport. Naast het vervoeren en distribueren van zelfrijdende machines tot een gewicht van 100 ton wordt er onder andere ook gereden met onderdelen voor windmolenparken, gasturbines en pijpleidingen.



Dit specialistische werk vraagt veel van de Van Wieren vloot. Het wagenpark van Van Wieren bestaat dan ook uit een groot aantal trekkende krachtpatsers in meerdere varianten zoals 4x2, 6x4, 8x4 en 10x4 trekkers en o.a. 8x2 kraanwagens. Vanwege uitbreiding van de werkzaamheden is sinds kort een nieuwe Volvo FH met gestuurde voorloopas aan de vloot toegevoegd.



De nieuwe Volvo is ruim uitgerust met o.a. een Globetrotter XL cabine, standaard I-Parkcool en alle nodige veiligheidssystemen. De trekker is geleverd door Nijwa Groep. “De combinatie van Volvo met haar grote comfort en hoge veiligheidsniveau en de betrokkenheid van de mensen van Nijwa Zwolle zorgt ervoor dat we al ruim 35 jaar samenwerken” geeft Richard de Graaf, directeur van Van Wieren Special BV, aan.