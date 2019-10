Hoe houd je je huis droog bij hevige regen?

Met de informatie van riool.info weet je hoe je jouw huis en tuin goed inricht voor water en welk onderhoud daarbij hoort.



Tijdens fikse regenbuien loopt soms water bij mensen het huis in. Ook afgelopen zomer was het op diverse plekken raak en liep regenwater naar binnen. We zagen berichten over ondergelopen huizen in onder meer Gemert, Putte, Rheden, Doetinchem, Olst en Lelystad. Elk jaar regent het op tientallen plaatsen in Nederland extreem hard. Waar dat gebeurt is niet te voorspellen, het is een soort loterij. Hoe voorkom je dat water jouw huis instroomt? En hoe voorkom je stank en verstoppingen?



Deze zomer heeft het weer zich van allerlei kanten laten zien: storm, hagel, vorst en hittegolven. We hadden de warmst gemeten dag ooit, en bij zulke warmte hoort onstuimig weer met intensieve regen. Er moet tegenwoordig vaker in korte tijd veel water worden verwerkt, en het gaat daardoor ook vaker mis. Het verwerken van al die regen vraagt om acties van overheden en huiseigenaren.



De gemeente heeft taken in het stedelijk waterbeheer, zoals zorgen voor goede riolering. Tijdelijk mag het water op straat staan. Maar in huis willen we het niet. Voor het drooghouden van het huis is de huiseigenaar aan zet. Die moet ervoor zorgen dat het water tegengehouden wordt. Niet alleen het water van het dak en uit de grond, maar ook water dat tijdelijk in de tuin kan komen te staan. Dat tegenhouden kan bijvoorbeeld met hoogteverschillen. Verder moeten water én lucht altijd probleemloos door de buizen kunnen stromen om wateroverlast vanuit het riool tegen te gaan.



www.riool.info geeft informatie over afvalwater, regenwater en grondwater voor iedereen. De website is gemaakt door Stichting RIONED, het kenniscentrum voor stedelijk waterbeheer in Nederland. Je leest er ook hoe het stedelijk waterbeheer is geregeld, hoe de riolering werkt en een lespakket voor scholen.