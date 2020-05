Nederlanders werken meer thuis dan Duitsers en Belgen

Wordt Nederland de nieuwe Europees kampioen thuiswerken? 43 procent van de ondervraagden werkt momenteel vanuit huis, blijkt uit Loonwijzers onderzoek naar werk en privé tijdens de coronacrisis. Dat is meer dan in onze buurlanden: in Duitsland werkt 28 procent vanuit huis, in België 26 procent.



Nederland lijkt, wat betreft het aandeel thuiswerkers, meer op Italië en Spanje. In Italië ligt het aandeel thuiswerkers sinds de start van het onderzoek op 47 procent. In Spanje werkt 41 procent vanuit huis.



Niet erg positief over thuiswerken



De meeste Nederlanders die de enquête invullen en een reactie over hun ervaringen achterlaten, lijken niet erg positief over het thuiswerken. Zo klaagt een businessconsultant over de toegenomen werkdruk: "Het lijkt wel alsof er nog meer te werken valt. Ik heb de hele dag videoconferenties en vergaderingen, maar ze lijken een stuk minder doelmatig dan voorheen." Een medewerker van een humanitaire organisatie wijst op de gevolgen die ze ondervindt: "Mijn mentale en fysieke gezondheid worden flink beïnvloed doordat ik meer tijd voor een scherm doorbreng. Het leidt tot vermoeidheid, hoofdpijn en slaaptekort."



Niet iedereen is echter negatief over het gedwongen thuiswerken. Voor een ondervraagde schoolbegeleider zitten er ook positieve kanten aan: "Ik kan nu meer meedoen met de maatschappij, omdat ik door ziekte al grotendeels aan huis was gebonden. Doordat mijn werk eindelijk meer is ingesteld op immobiliteit, bijvoorbeeld in de ICT en andere systemen, kan ik meer betekenen in mijn werk."



11.000 ingevulde vragenlijsten



Sinds de start van Loonwijzers corona-onderzoek eind maart hebben wereldwijd 11.000 mensen de enquête ingevuld, waaronder ruim 700 Nederlanders. De vragenlijst is geschikt voor iedereen die werkt of normaliter werk heeft, dus ook zzp'ers en uitzendkrachten. Vragen die voorbijkomen in de enquête zijn onder andere:



-Moet je je werk doen vanuit huis?



-Wordt het werk belemmerd door de coronacrisis?



-Is de werkdruk toe- of afgenomen?



-Ben je je baan of werk kwijtgeraakt?



-Worden op het werk (voldoende) beschermende maatregelen genomen?





Naast de hierboven genoemde vragen wordt geïnformeerd naar de thuissituatie, zoals de samenstelling van het huishouden. Ook de invloed van huisdieren op de beleving van de crisis komt ter sprake. Op basis van alle antwoorden presenteert Loonwijzer dagelijks de nieuwste resultaten, met behulp van kaarten en infographics.



Stichting Loonwijzer heeft als doel om informatie over loon en arbeidsrecht via haar websites te delen en die te vergelijken op mondiaal niveau. Voor deze enquête werkt het internationale Loonwijzer-team samen met gerenommeerde onderzoeksinstituten in binnen- en buitenland. Met deze data kunnen ze de ontwikkeling van de coronacrisis en de impact daarvan op de voet volgen in 110 landen.



De Nederlandse enquête is te vinden via https://loonwijzer.nl/carriere/werk-en-prive-tijdens-de-coronacrisis/enquete-over-werk-en-prive-in-tijden-van-het-coronavirus.