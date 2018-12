Amstelring Kerstconcert voor Ouderen 2018 in Het Concertgebouw, vrijdag 14 december 2018, 14.00 - 15.30 uur



Duizend ouderen en mensen met een handicap of chronische ziekte zijn vrijdag 14 december 2018 aanwezig bij de negentiende editie van het Kerstconcert voor Ouderen in Het Concertgebouw te Amsterdam. Een onvergetelijke kerst-ervaring voor kwetsbare ouderen die in verpleeghuizen en verzorgingshuizen wonen, in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en Zwanenburg. De sfeervolle muziek, optredens en kerstklassiekers worden verzorgd door 350 zangers en zangeressen van het Grootkoor Holland. Ook piepjong muzikaal talent treedt op: violiste Eline (8 jaar), cellist Sam (11 jaar) en pianist Thijs (12 jaar) spelen de sterren van de hemel.



De kerstperiode kan voor ouderen een eenzame tijd zijn, met emotionele herinneringen aan vroeger. Amstelring wil een kerstsfeer creëren in een fantastische omgeving, zodat kwetsbare ouderen een heerlijke tijd hebben. Samen luisteren, genieten en meezingen! Met natuurlijk kerstkoekjes, chocomelk en verrassingen in een goodiebag.



Ouderen in verpleeghuizen en verzorgingshuizen in Amsterdam, Amstelveen, Aalsmeer, Uithoorn, Hoofddorp en Zwanenburg komen onder begeleiding in rolstoelbussen en touringcars naar Het Concertgebouw. Ook hun mantelzorgers en mensen die thuiszorg krijgen van Amstelring Wijkzorg zijn uitgenodigd. En thuiswonende ouderen die aangesloten zijn bij de Amstelring Ledenservice genieten mee. Amstelring ontvangt ruim 1.000 bezoekers, waarvan circa 160 in een rolstoel. Het Kerstconcert 2018 is al volgeboekt.



Meezingen mag



De feestelijke kerstmuziek komt van 350 zangers van het Grootkoor Holland. Onder leiding van Nan van Groeningen en Etty van der Mei zingen de sopranen, alten, tenoren en bassen prachtige kerstklassiekers. Van 'Stille nacht, heilige nacht' tot het oud-Amsterdamse 'Kerstmis in de Jordaan'. Wie wil, zingt, neuriet en deint mee!



Kippenvel: optredens van Jong Talent



Er treden 3 jonge, veelbelovende muzikale talentjes op. De 12-jarige Thijs Willers laat de toetsen van de piano dansen, Sam Röell is 11 jaar en speelt cello en de 8-jarige Eline Liselotte van Dijk brengt betoverende vioolmuziek. Tijdens een moment van rust lezen Santi en Yoëll, beiden 9 jaar, kerstgedichten voor.



-Eline Liselotte van Dijk, viool (8 jaar) begon als 5-jarige met vioolles. Twee jaar later mocht ze naar de Sweelinck Academie (Conservatorium van Amsterdam) waar Eline in het strijkersensemble Fancy Fiddlers speelt. Eline behaalde in 2017 een eerste prijs van het Florence Concours in Den Haag. In 2018 volgde een eerste prijs bij de muziekwedstrijd van het Prinses Christina Concours. Eline volgde Suzuki masterclasses in Colorado (VS), Zwitserland en Engeland en stond in Nederland op diverse podia. Behalve van vioolspelen houdt Eline ook van paardrijden en zingen. Eline heeft een zus Annabelle (10) die altviool en ook viool speelt.



-Sam Röell, cello (11 jaar) komt uit een groot gezin met 6 kinderen, die bijna allemaal een instrument bespelen. Op 6-jarige leeftijd begon Sam met vioolspelen en later stapte hij over op de cello. Hij krijgt les van Wiesje van Eersel. Sam hoopt dat hij binnenkort een cello in bruikleen krijgt van het NMF (Nationaal Muziekinstrumenten Fonds) zodat hij nog beter de mooie klank van de cello kan laten horen. Sam houdt van optreden, alleen of met zijn leeftijdgenoten in een ensemble. Hij speelt ook in het Viotta Jeugdorkest. Sam’s lievelingscomponist is natuurlijk Bach, die prachtige muziek schreef voor de cello. Yo Yo Ma is zijn grote voorbeeld. Naast muziek heeft Sam ook passie voor techniek. Hij zou later graag auto’s ontwerpen. Andere hobby's zijn voetbal en gamen.



-Thijs Willers, piano (12 jaar) speelde als klein kind al piano. Hij improviseerde met pianoklanken, gezellig in de woonkamer. Spelenderwijs leerde hij steeds meer. Op zijn vijfde begon Thijs met pianolessen en nu heeft hij les van Maaike Eijkman in Hilversum. Thijs speelt het liefst romantische werken van bijvoorbeeld Chopin en hij luistert graag naar Mozart en Rachmaninoff. Daarnaast geniet hij van pop- en jazzmuziek. Zijn favoriete pianiste is Martha Argerich. Thijs treedt vaak op tijdens de uitvoeringen van zijn lerares Maaike en soms ook bij een concours of een concert. In november 2017 won hij een tweede prijs bij het Florence Piano Concours in Den Haag.





100 Hulpvaardige vrijwilligers: een arm om op te leunen



De 100 enthousiaste vrijwilligers zorgen dat het Kerstconcert voor Ouderen 2018 goed en vooral feestelijk verloopt. Met een vrolijke kerstmuts op bieden zij een arm om op te leunen en duwen de rolstoelen en rollators over de pluche vloerbedekking van Het Concertgebouw. Vlak voor en na het concert speelt zich buiten een grote logistieke operatie af. Tientallen rolstoelbusjes en 20 touringcars rijden onder leiding van Transvision af en aan, verkeersregelaars leiden automobilisten om: kortom een goed geoliede logistieke machine in hartje Amsterdam.



Over het Grootkoor Holland



Het Kerstconcert voor Ouderen is een gezamenlijk initiatief van Amstelring en de dirigenten Etty van der Mei en Nan van Groeningen. Al vele jaren verzorgen zij met het Grootkoor Holland het kerstconcert. Grootkoor Holland is samengesteld uit koorleden van de elf Grootkoren die actief zijn in heel Nederland.



-Dirigent Nan van Groeningen is sinds zijn jeugd al verzot op muziek. Hij studeerde in schoolmuziek en koor- en orkestdirectie. Ook volgde hij een zangopleiding bij Willemke van Claerbergen en Herman Woltman. Als solist treedt Nan op als zanger bij diverse kooroptredens en kerkdiensten. Ook organiseert Nan veel concerten.



-Dirigente Etty van der Mei begon op achtjarige leeftijd met pianoles en trad op met het familie-koperkwartet. Zij studeerde schoolmuziek, solozang en koordirectie aan het Stedelijk Conservatorium te Groningen. Tegenwoordig is Etty veelvuldig als sopraansoliste bij koorconcerten en oratoria te beluisteren. Etty is ook zangpedagoge en muziekdocente.



-Er zijn bijdragen van Martin Mans (organist, koordirigent) en Martin Zonnenberg (organist, koordirigent en samensteller van het tv-programma 'Nederland Zingt').





Geschiedenis van het Kerstconcert voor Ouderen



Het Kerstconcert voor Ouderen begon in het jaar 2000. Eerst was de Westerkerk in Amsterdam de plek van samenkomst, later de Grote Kerk in Monnickendam en vervolgens de Noorderkerk in Amsterdam. Het enthousiasme voor het concert neemt ieder jaar toe. Steeds meer mensen willen erbij zijn. In 2011 kregen Amstelring en het Grootkoor de kans om het kerstconcert in Het Concertgebouw te laten plaatsvinden. Sindsdien is dit dé plek van samenkomst.



Sponsors van het Kerstconcert voor Ouderen 2018



Met gulle bijdragen van een groot aantal bedrijven en fondsen is het ook in 2018 weer mogelijk om dit Kerstconcert voor Ouderen te realiseren. Wij bedanken: Fontis Vitaal, RCOAK, Bavo Stichting, Dr. C.J. Valliant Fonds, Zorgwerk, Stichting Vrienden van St. Joannes de Deo, iunxi BV, Aranea Grafimedia, Eurofiber, Stichting Vredenburg & Theresia Spijker, Gemeente Amsterdam Stadsdeel Centrum, Stichting Hulp na Onderzoek, Stichting Vrienden van Nieuw Amstelrade, Distrivers, Sierhuis, Cumula, Cinnovate, MER ICT, Avics en AH Kinkerstraat.