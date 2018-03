Mollie verwelkomt klanten Paycheckout

Payment Service Provider Mollie neemt het klantenbestand van Paycheckout over. Dat maken beide partijen vandaag bekend. De overname van het klantenportfolio door Mollie volgt op het besluit van Paycheckout te stoppen met zijn diensten als betaalprovider.



Ontwikkelingen betaalindustrie



De dit jaar ingevoerde Payment Service Directive 2 (PSD2) brengt zowel kansen als uitdagingen met zich mee. Om te kunnen voldoen aan de nieuwe vereisten dienen betaalinstellingen te investeren in innovatie, security en compliance, en daarmee in zichzelf. Voor Paycheckout waren deze investeringen bedrijfseconomisch niet verantwoord.



Paycheckout



Voor Paycheckout, opgericht in 2014, is het netjes afwikkelen van hun activiteiten van groot belang: “Onze klanten betekenen heel veel voor ons. Mollie snapt als geen ander dat continuïteit belangrijk is wanneer je een bedrijf runt en betalingen zijn een belangrijk onderdeel daarvan. Daarom zorgen wij ervoor dat de overgang soepel zal verlopen. De nieuwe klanten kunnen eenvoudig overstappen naar Mollie en het betaalverkeer laten doorgaan.”



Mollie



Mollie, opgericht in 2006, kijkt uit naar een succesvolle samenwerking met alle nieuwe klanten. Met innovatieve betaalproducten en goede service zorgen zij ervoor dat de Paycheckout klanten zich geen zorgen hoeven te maken over hun betaalverkeer. De klanten zullen met dezelfde tarieven en waar mogelijk zelfs nog scherpere commerciële voorwaarden binnen één dag over kunnen op het Mollie platform. Daarmee garandeert Mollie dat de klanten zich honderd procent op hun eigen business en groei kunnen blijven focussen.



Consolidatie van de betaalindustrie



Deze consolidatie is voor Mollie een mooie stap om te blijven groeien in een markt die steeds meer verzadigd raakt. Mollie zal de klanten toevoegen aan zijn portfolio van ruim 42.000 actieve klanten. Mollie groeide de afgelopen 3 jaar met meer dan 100% per jaar.