TRUQU biedt platform voor groei persoonlijke carrière

TruQu biedt sinds kort een platform met een personal trainer die zich focust op de persoonlijke carrière van de gebruikers. Hiermee verwacht het platform een gat op te vullen dat is ontstaan door de Corona crisis. Vragen als: 'Hoe blijf je actief werken aan je persoonlijke ontwikkeling in deze tijden?' 'Hoe zien leidinggevenden of je groeit?' 'Hoe krijg je feedback op je persoonlijke groei?' worden hiermee beantwoord.



Saira Perreijn (CEO TruQu): “Inmiddels kun je voor allerlei facetten van je leven een personal trainer inschakelen, behalve voor je carrière. Mensen willen proactief benaderd worden als het gaat om hun persoonlijke ontwikkeling. Je hebt iemand nodig die je motiveert, gefocust houdt. In dat gat springen wij met onze personal trainer voor jouw carrière. Het mooie is dat je met TruQu zelf rapporten kan maken die als waardevolle input kunnen dienen bij gesprekken met leidinggevenden. Voor leidinggevenden is dit ook een uitkomst want de gesprekken in de HR-cyclus worden hiermee echt gevoed.”



Over het platform ( https://www.truqu.com )

Op TruQu kan er direct worden gestart met de persoonlijke doelen en carrières van professionals. Voor organisaties en bedrijven met meerdere medewerkers is er een apart aanbod. Dat betaalt zichzelf trouwens ook direct weer terug. De personal trainer helpt met: het stellen van doelen, het organiseren van feedback, reflectieverslagen en analyses. Verder viert TruQu mijlpalen en het bereiken van doelen. Precies; net als een echte personal trainer.