VGI Vastgoed realiseert bouwproject op strategisch gelegen grond bij Hoevelaken

Beleggers die via de Haarlemse grondhandelaar VGI Vastgoed investeerden in strategisch gelegen grond bij Hoevelaken, hebben een verkoopovereenkomst gesloten met vastgoedontwikkelaar Schoonderbeek. Schoonderbeek is voornemens op deze locatie woningbouw te realiseren. De investeerders hebben de waarde van hun percelen in amper zeven jaar tijd ruimschoots zien verdubbelen.



Dit maakt VGI Vastgoed vandaag bekend. De Haarlemse grondhandelaar zette de kavels bij Hoevelaken in 2013 voor gemiddeld 55 euro per vierkante meter in de markt. Een relatief hoge prijs voor landbouwgrond, erkent directeur Marco Mus van VGI Vastgoed. ‘Wij handelen in strategisch gelegen landbouwgronden, waarvan wij verwachten dat deze in de toekomst in aanmerking komen voor woningbouw.’



De klanten van VGI Vastgoed speculeren op een stijging van de grondprijs zodra de gemeente het bestemmingsplan wijzigt in bouwgrond. In Hoevelaken pakt die speculatie nu uitstekend uit voor de 78 betrokken investeerders. Mus: ‘We hebben deze grond in 2013 voor gemiddeld 55 euro per vierkante meter aangeboden.’ Destijds had de grondhandelaar de verwachting dat de percelen, bij een bestemmingswijziging, tenminste 80 tot 90 euro per vierkante meter zouden opbrengen. Het bleek een conservatieve inschatting. Mus: ‘De grond wordt nu voor een substantieel hoger bedrag per vierkante meter verkocht.’



De transactie bij Hoevelaken toont aan dat investeringen in strategisch gelegen grond kunnen lonen. ‘In de media wordt de handel in strategisch gelegen grond veelal negatief belicht’, zegt Mus. Onderdeel van de kritiek is dat er tot dusverre nog weinig kavels van particuliere beleggers zijn bebouwd. Toch is dit minder vreemd dan het op het eerste gezicht lijkt. Mus: ‘Beleggen in strategisch gelegen landbouwgronden vergt een lange adem.’



Mus houdt zich sinds 2006 bezig met de handel in grond en is VGI Vastgoed in 2009 samen met een compagnon gestart. Op dat moment was het politiek nog taboe om buiten de zogeheten rode contouren (de bebouwde kom, red.) te bouwen. Met oog op de tekorten op de woningmarkt, was het toen ook al duidelijk dat dit standpunt op termijn onhoudbaar zou zijn. Dat moment is nu aangebroken. Het kabinet heeft becijferd dat we in Nederland tot 2030 een miljoen nieuwe woningen moeten bouwen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken staat het gemeenten nu toe om weilanden rond groeikernen te bestemmen als bouwgrond. En dit zijn precies de gebieden waarin VGI Vastgoed en haar klanten de afgelopen tien jaar hebben geïnvesteerd.



De transactie bij Hoevelaken bewijst bovendien dat ook in kleine percelen verkavelde landbouwgrond prima valt te ontwikkelen. ‘Het klopt dat de ontwikkelaar met wie wij nu in zee gaan niet met 78 individuele eigenaren om de tafel wilde’, zegt Mus. ‘Maar daar hebben wij altijd rekening mee gehouden.’ Om dergelijke transacties toch mogelijk te maken, werkt VGI Vastgoed standaard met een aanbiedingsplicht en is een constructie bedacht waarbij de individuele eigenaren voorafgaande aan de verkoop hun grond inbrengen in een gezamenlijke entiteit. Dankzij deze constructie heeft een ontwikkelaar die geïnteresseerd is in een propositie van VGI Vastgoed één gesprekspartner bij de onderhandelingen.



Het goede resultaat bij Hoevelaken staat niet op zichzelf. ‘De afgelopen jaren hebben wij ons vooral geconcentreerd op de verkoop van strategisch gelegen gronden’, zegt Mus. ‘Nu gemeenten buiten de rode contouren mogen bouwen, investeren we veel tijd en energie in het vlot trekken van bouwprojecten op de grondposities die wij met onze klanten hebben ingenomen.’ Hoevelaken is een direct gevolg van die inspanningen, maar er zit (veel) meer in de pijpleiding. Mus: ‘Wij staan op het punt om ook een tweede project af te ronden en inzake een aantal projecten zijn inmiddels intentieovereenkomsten getekend. We verwachten dat er de komende tijd meer projecten met een mooi rendement voor de investeerders verkocht zullen worden.’