Mijlpaal voor SeniorWeb: half miljoen computerhulpvragen afgehandeld door vrijwilligers



Senioren schromen niet om hulp te vragen bij computerproblemen



Utrecht, 14 november 2019 – Vrijwilligers van SeniorWeb hebben in de afgelopen jaren maar liefst 500.000 PCHulp-vragen van senioren naar tevredenheid afgehandeld. Vrijdag 1 november bezocht SeniorWeb-vrijwilliger Ton de Blok mevrouw Homburg in Nieuwegein, de indiener van de half miljoenste PCHulp-vraag. Mevrouw Homburg (76 jaar) had hulp nodig nadat zij een nieuwe update had geïnstalleerd op haar computer en diverse onderdelen niet goed meer functioneerden. Enthousiaste SeniorWeb-vrijwilliger Ton de Blok heeft mevrouw Homburg uit de brand geholpen. Vervolgens is hij als vertegenwoordiger van alle vrijwilligers heel hartelijk bedankt door voorzitter van de vereniging Lieteke van Vucht Tijssen.



Bij wie aankloppen voor hulp?



Senioren schromen niet om hulp te vragen bij het omgaan met hun computer, tablet of smartphone, zo blijkt uit recent gepubliceerde onderzoeken door Alexander van Deursen (Universiteit Twente), Netwerk Mediawijsheid, SeniorWeb en het Nationaal Ouderenfonds. Maar liefst 36% van de 75-plussers heeft recentelijk iemand uit hun omgeving om hulp gevraagd bij een computerprobleem. Senioren weten met name hun kinderen (43%) te vinden voor ondersteuning op de digitale snelweg. 65-plussers vragen daarnaast ook graag hulp bij experts (17%) zoals SeniorWeb.



Ondersteuning is onmisbaar



SeniorWeb vindt de digitale samenleving een onmisbaar onderdeel van het leven van senioren. Daniël de Levita, directeur van SeniorWeb: ‘Wij maken senioren digitaal fit door educatie, inspiratie en hulp. Onze vrijwilligers ondersteunen senioren daar graag bij. Wij zijn trots dat zij al een half miljoen computerhulpvragen hebben afgehandeld. Dit bewijst dat de ondersteuning van SeniorWeb nog steeds onmisbaar is. Daarom blijven wij ons, met onze vrijwilligers, actief inzetten voor de digitale zelfredzaamheid van senioren. We zijn klaar voor de volgende 500.000 PCHulp-vragen!’



Computerhulp in begrijpelijke taal



SeniorWeb is een vereniging die landelijk actief is en ruim 150.000 leden heeft. Zij kunnen met al hun digitale vragen terecht bij de computerhulpdiensten PCHulp en Leren aan Huis. Deze diensten worden gerund door zo’n 575 vrijwilligers, veelal zelf ook senior. Zij helpen hun leeftijdsgenoten in begrijpelijke taal en in hun eigen tempo op weg bij hun digitale vragen en problemen. Dit doen zij aan huis, per telefoon of via internet. De afgelopen jaren ziet SeniorWeb het type hulpvragen verschuiven. Waren het voorheen meer technische vragen over het apparaat, zijn het tegenwoordig vooral vragen over de mogelijkheden van het apparaat of specifieke toepassingen zoals sociale media en WhatsApp.