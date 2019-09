Groot deel Nederlanders klaar voor digitale zorg

Behoefte aan zorg op afstand groeit maar mogelijkheden zijn nog relatief onbekend



De deur niet uit hoeven voor een (beeldbel) consult met een huisarts of per app een vraag voorleggen aan een medisch specialist: 40% van de Nederlanders zegt zeker open te staan voor zorg op afstand. Het bespaart (reis)tijd, is laagdrempelig is en verlaagt de zorgkosten, zo geven zij als belangrijkste redenen op. Dit blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Consument kiest voor zorg op afstand’ dat Medicinfo deze week publiceert. Uit het onderzoek komt echter ook naar voren dat de mogelijkheden op het gebied van zorg op afstand nog relatief onbekend zijn, waardoor bij een kwart van de Nederlanders nog twijfels moeten worden weggenomen voordat zij gebruik zullen maken van digitale zorg.



Medicinfo, dat digitale zorgoplossingen ontwikkelt en uitvoert, wilde met het onderzoek onder 1.012 Nederlanders in kaart brengen wat de huidige behoeften van de Nederlandse zorgconsument zijn. Digitale zorg, ook wel zorg op afstand genoemd, is ontstaan vanuit het inzicht dat de fysieke aanwezigheid van een zorgverlener niet altijd nodig is om de controle over je gezondheid te houden.



Belangrijkste voordelen



Als grootste voordelen van zorg op afstand zien consumenten de tijdsbesparing en het gemak om niet te hoeven te reizen voor een bezoek aan een zorgverlener. Ook de betere bereikbaarheid (zoals ’s avonds en in het weekend) en de laagdrempeligheid van digitale zorgdiensten zijn redenen om gebruik te maken van zorg op afstand. Daarnaast zien consumenten de verlaging van de druk op de huisartsenzorg ook als positief.



Twijfels en voorwaarden



Een kwart van de mensen is nog wel sceptisch omdat zij nog niet voldoende bekend is met digitale zorg. Zij gaven aan vooral bang te zijn voor miscommunicatie en willen zeker weten dat de medisch zorgverleners dezelfde kwaliteit zorg leveren als in de traditionele zorg waar zij mee bekend zijn. Daarbij is het een belangrijke vereiste dat de huisarts of specialist waarmee zij spreken empathisch, betrouwbaar en bereikbaar is.



24/7 service, graag



Om erachter te komen wat de doelgroep kenmerkt die het meest open staat voor zorg op afstand, werd een clusteranalyse gemaakt. Hieruit blijkt dat de zogenaamde ‘Gezonde actie nemende twijfelaar’ het meest positief tegenover zorg op afstand staat. Het grootste deel van deze doelgroep is tussen de 35 en 55 jaar, hoger opgeleid en gezond. Zij hebben niet vaak een medische klacht maar als ze die hebben nemen ze snel actie, al twijfelen ze dan of ze naar de huisarts gaan. Wat maakt dat deze groep meer dan anderen openstaat voor zorg op afstand is dat zij de behoefte heeft om zo veel mogelijk online te regelen, 24/7 service verwacht en snel meegaat in nieuwe ontwikkelingen.



Om het hele onderzoekrapport te lezen ga naar www.medicinfo.nl/onderzoek2019