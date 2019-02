The Amsterdam Dungeon biedt break-up service aan voor Valentijnsdag.

Ben je klaar met je partner maar geen idee hoe je het uit moet maken? Laat The Amsterdam Dungeon je daarbij helpen. Speciaal voor Valentijnsdag bieden zij een break-up service aan. Vul de gegevens in van jezelf en je toekomstige ex en klaar is kees. Zij zullen op Valentijnsdag je (ex) geliefde de stuipen op het lijf jagen.



Je geliefde in het zonnetje zetten is wat veel Nederlanders graag doen op Valentijnsdag. Maar wat als je helemaal geen zin meer hebt in dat ‘liefje’ van je? Wat als je dat eeuwige gezeur over een romantisch kaartje, bos bloemen of doos chocola helemaal zat bent? En wat als je het eigenlijk uit wil maken maar dit zelf niet durft? Maak dan gebruik van de break-up service van The Amsterdam Dungeon! Vul het formulier in op hun website en de Amsterdam Dungeon zal het op een gepaste manier voor je uitmaken, zodat je vanaf 14 februari weer singel en gelukkig bent.



Momenteel zijn er al tientallen aanvragen ingediend op de website van de Amsterdam Dungeon.



The Amsterdam Dungeon is een ‘must-see’ attractie in Amsterdam, en gaat over Amsterdams donkere geschiedenis. De tour wordt lopend, door kerkers, afgelegd en vertrekt elke tien à vijftien minuten. The Amsterdam Dungeon levert, aan de hand van een geweldige cast van acteurs, special effects, toneel, decor, scripts, een unieke, spannende 'walkthrough' show die je kunt zien, horen, aanraken, ruiken en voelen.