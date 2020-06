Symposium over Srebrenica in Nationaal Militair Museum

Op vrijdag 10 juli a.s. organiseert het Nationaal Militair Museum (NMM) een symposium over de val van Srebrenica, nu 25 jaar geleden: ‘Srebrenica – en nu?’. 11 juli is het 25 jaar geleden dat de Bosnische enclave Srebrenica in handen viel van Bosnisch-Servische troepen, met dramatische gevolgen. Het NMM staat hierbij stil en wil nagaan welke lessen de krijgsmacht 25 jaar later uit Srebrenica heeft getrokken.



Srebrenica – en nu?



Het symposium wordt gehouden op vrijdag 10 juli van 13.00 tot 15.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen kan slechts een beperkt aantal mensen aanwezig zijn. Het symposium is daarom online te volgen. Sprekers zijn o.a. Bert Bakker, voorzitter parlementaire enquêtecommissie Srebrenica, Christ Klep, militair historicus en Erwin Kamp, hoofdkrijgsmachtraadsman. De sprekers gaan met elkaar in gesprek aan de hand van stellingen, onder leiding van Frank Westerman.



Westerman, schrijver-journalist en auteur van o.m. ‘De Slag om Srebrenica. De aanloop, de val, de naschok’, drong destijds als correspondent van ‘de Volkskrant’ tweemaal tot de door Dutchbat bewaakte enclave toe en schreef na de val en de massamoord op duizenden Bosniërs een reeks onthullende artikelen voor ‘NRC Handelsblad’.



Nationaal Militair Museum



Het Nationaal Militair Museum (NMM) is hét museum over de betekenis van de krijgsmacht voor Nederland in het heden, verleden en de toekomst. Het museum belicht deze betekenis aan de hand van verhalen, activiteiten en actuele exposities die je bijblijven. Kijk voor meer informatie en een overzicht van alle sprekers op www.nmm.nl of volg ons via Facebook en Twitter. Een link naar het te volgen symposium staat vanaf 4 juli op nmm.nl.