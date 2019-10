DHL opent grootste, groenste e-commerce sorteercentrum voor NLse markt

DHL opent grootste en groenste e-commerce sorteercentrum voor Nederlandse markt







· Investering van 84 miljoen euro



· Sorteercapaciteit van half miljoen pakketten per dag naar 240 bestemmingen



· Bouw en exploitatie gericht op duurzaamheid



Utrecht, 10 oktober 2019 - Vandaag heeft DHL Parcel op het duurzame bedrijventerrein De Wildeman in Zaltbommel het grootste en groenste pakketsorteercentrum voor de Benelux geopend. Het sorteercentrum gaat tot een half miljoen pakketten per dag verwerken. Met de bouw is een investering gemoeid van 84 miljoen euro; de grootste investering van DHL in Nederland tot op heden. Het onderstreept ook de positie van DHL als marktleider in de zakelijke markt en grote tweede speler in de e-commercemarkt. De DHL Parcel Hub Zaltbommel, zoals de naam officieel luidt, is gerealiseerd naar de BREEAM Excellent criteria voor duurzame gebouwen.



De opening werd verricht door Ken Allen, Member of the Board van de DPDHL Group en Wouter van Benten, CEO van DHL Parcel Benelux.



De groei van DHL, zowel in het e-commercesegment van online winkelen als in het zakelijk segment, maakte de capaciteitsuitbreiding hard nodig. De volumegroei, die in dubbele cijfers wordt geschreven, kon steeds goed worden opgevangen. Na de opening van de nieuwe hub in Amsterdam in 2018 kan met deze uitbreiding de groei verder worden gefaciliteerd. Daar komt bij dat de CO2 voetafdruk van de processen door de efficiënte en moderne apparatuur wordt verkleind.



Het gebouw dat 30.000 m2 beslaat, staat op een terrein ter grootte van 15 voetbalvelden en is gebouwd door Hercuton. De sorteerinstallatie is van Vanderlande Industries. Het is de modernste in zijn soort, met een band van ruim 2 kilometer lengte die loopt over twee verdiepingen. Tientallen kilometers bedrading zorgen daarnaast voor het transport van alle data die het sorteerproces begeleiden. Per dag kunnen hiermee 500.000 pakketten worden gesorteerd die naar 240 locaties kunnen worden gesorteerd. Daaronder de 140 depots en 21 sorteercentra van DHL in de Benelux en bestemmingen in alle landen van Europa. Dat maakt late aanlevertijden voor verzenders en webshops mogelijk, die hiermee tot 10:00 uur in de ochtend kunnen aanleveren voor bezorging aan huis op dezelfde dag in geheel Nederland.



Het gebouw voldoet aan de BREEAM Excellent-norm voor duurzame gebouwen. Dat betreft zowel de gebruikte materialen als de exploitatie. Zo wordt er met 11.000 zonnepanelen 2,5 miljoen kWh stroom per jaar opgewekt, is er geen gasaansluiting en wordt er gebruik gemaakt van geothermie, gebruik van regenwater en een ecologische tuin van 4.000 m2.



In de DHL Parcel Hub Zaltbommel zullen 350 mensen werkzaam zijn. Dat is een uitbreiding van het bestaande aantal van 7.000 arbeidsplaatsen van DHL Parcel in de Benelux, mede omdat het huidige sorteercentrum in Den Bosch ook open blijft. Eerdere plannen om deze vestiging geheel op te laten gaan in Hub Zaltbommel zijn ter zijde geschoven, omdat ook die capaciteit nodig blijft.



De uitbreiding maakt onderdeel uit van een meerjarig, grootschalig investeringsplan. Wouter van Benten: “We investeren om onze groei te faciliteren, maar ook om ons serviceniveau uit te kunnen breiden. Digitalisering speelt daarbij een hele belangrijke rol. Bovendien helpen de nieuwe installaties om onze processen te verduurzamen”. Naast gebouwen wordt er geïnvesteerd in de vloot met woonwijkvriendelijke kleinere bestelauto’s, waaronder inmiddels al 300 elektrische. Verder wordt er heel veel geïnvesteerd in digitalisering, waardoor processen efficiënter verlopen en nieuwe verzendservices kunnen worden geïntroduceerd, waarbij verzender en ontvanger meer invloed hebben op het verzend- en bezorgproces, zoals tijdvaklevering, avondlevering en in mogelijkheden voor de consument om tijdens het afleverproces de locatie en tijd van afgifte te wijzigen.