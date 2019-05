Ramphastos Investments zet PIK Notes HEMA om in aandelen

Ramphastos Investments (Ramphastos), sinds eind 2018 eigenaar van HEMA, heeft de senior PIK Notes die zij bij de overname van het Nederlandse warenhuis in handen kreeg omgezet in aandelen (AMEH XXVI B.V.). De door Ramphastos omgezette PIK Notes vertegenwoordigen een totale waarde van EUR 103.333.894,00. Deze eerder aangekondigde conversie past in een lange termijn-strategie die er onder meer op is gericht de schulden van de Hema substantieel terug te dringen en te investeren in de verdere ontwikkeling van het bedrijf.