Bar-perfecte cocktails makkelijk thuisgemaakt met de lancering van Twistails®

Thuis je vrienden, familie of buren entertainen wordt opeens een stuk makkelijker met deze innovatieve cocktailpods. Je hebt in een handomdraai een cocktail gemaakt met BACARDí ® Rum, verkrijgbaar online op https://drinksplease.nl en bij verschillende slijterijen in Nederland.



Amsterdam, 18 december 2020 – ’s Werelds meest bekroonde Rum, kondigt vandaag de lancering aan van TWISTAILS®-cocktailpods. Dè oplossing om elke keer weer een perfecte cocktail te schenken, waardoor de drinkervaring thuis naar een hoger niveau wordt getild en cocktailliefhebbers de rol van een professionele barman kunnen spelen, gewoon thuis.



TWISTAILS® lanceert met drie heerlijke klassieke BACARDí ® rumcocktails met de kenmerkende rum Carta Blanca: BACARDí® Mojito, BACARDí® Strawberry Daiquiri en BACARDí® Rum Punch die perfect zijn voor elk seizoen.



TWISTAILS®, is ontworpen om je favoriete cocktails te maken vanuit het comfort van je eigen huis. Voeg water en ijs toe aan de TWISTAILS® shaker, bevestig de strainer (cocktailzeef), de cocktailpod met je favoriete cocktail en draai. Goed schudden/shaken, et-voila – je geliefde cocktail is klaar in slechts enkele seconden.



De cocktails maken gebruik van een innovatieve dubbele kamer die elke keer weer een frisse cocktailervaring bezorgt. Voor de finishing touch, voeg je favoriete garnering toe om de perfecte cocktailervaring te creëren. De pods zijn gevuld met BACARDí® rum en natuurlijke smaken zodat je nu kunt genieten van heerlijke bar-perfecte cocktails voor talloze gelegenheden, van borrels thuis tot tuinfeesten, BBQ's of picknicks. Zowel de cocktailpods als de verpakking zijn recyclebaar.



“Nu steeds meer mensen op zoek zijn naar gemak en home-entertainment-oplossingen, vroegen wij ons af hoe BACARDí zijn expertise als een van ’s werelds top drankproducenten kon gebruiken om een product te creëren dat dit gat zou opvullen; en zo is TWISTAILS® geboren”, zegt Ankush Manchanda, Digital & Ecommerce Director voor Bacardi. “Met de lancering van TWISTAILS® wilden we een oplossing bieden die mensen laat zien dat je geen uitgebreide set-up of talloze ingrediënten nodig hebt om thuis cocktails van barkwaliteit te produceren – het kan zo makkelijk zijn als een twist en een shake!''



TWISTAILS® verkrijgbaar online op drinksplease.nl en bij Gall & Gall op de Dam, Slijterij De Zeeland, Library Of Spirits en Slijterij Groningen. Het startpakket bestaat uit de TWISTAILS® shaker (roestvrijstaal), een strainer en 6 pods (2 van elke cocktail) met een aanbevolen verkoopprijs van €32,49. Ook is het mogelijk om daarna alleen 6 pods aan te schaffen met een aanbevolen verkoopprijs van €25,- als een soort navulverpakking.



Voor meer informatie over BACARDí® rum en cocktailrecepten, bezoek https://www.BACARDI.nl