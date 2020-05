SOS Kinderdorpen lanceert online escape game voor het hele gezin

Onderzoek toont aan: 37% van Nederlandse gezinnen begint zich steeds meer te vervelen



Vandaag, op Wereldfamiliedag, lanceert SOS Kinderdorpen een online escape game; sosescapegame.nl. Hiermee biedt de organisatie Nederlandse families een leuke en uitdagende activiteit om binnenshuis te doen. Zeer welkom, zo toont onderzoek van de internationale kinderontwikkelingsorganisatie aan. De helft van de Nederlandse kinderen van 6 t/m 15 jaar blijkt zich vaker te vervelen doordat ze meer thuis zitten als gevolg van de coronacrisis. Ook ruim een vijfde (22%) van de ouders met kinderen van 6 tot en met 15 jaar blijkt zich nu vaker te vervelen. Tijdens deze online game moeten deelnemers allerlei puzzels en breinkrakers oplossen, waarbij ze gaandeweg ook kennis maken met het werk van de organisatie. SOS Kinderdorpen ambassadeurs Kim-Lian van der Meij en Ron Blaauw spelen beiden een belangrijke rol in het spel.







“Op Wereldfamiliedag vragen wij aandacht voor het onmiskenbare belang van familie”, aldus SOS Kinderdorpen directeur Arian Buurman. “Wij vinden dat kinderen, waar ook ter wereld, horen op te groeien in een veilig en liefdevolle familie. Dat is namelijk het fundament dat een kind nodig heeft om zich optimaal te ontwikkelen. Door de huidige crisis worden families op elkaar teruggeworpen. We zitten allemaal samen thuis en moeten werken, leren, spelen en zien te ontspannen onder één dak. SOS Kinderdorpen draagt graag een steentje bij om het thuis extra leuk te maken. Vandaar deze spannende game, gebaseerd op de bij jong en oud populaire escape rooms. Zo kunnen kinderen en ouders even hun zinnen verzetten.”



SOS ambassadeur Kim-Lian van de Meij zoekt een recept



In de SOS escape game moeten deelnemers zo snel mogelijk raadsels oplossen om SOS ambassadeur Kim-Lian te helpen bij het achterhalen van een recept dat ze ooit van een SOS moeder uit een kinderdorp heeft gekregen. Door de opdrachten te doen komen de deelnemers achter het recept. Het is de bedoeling dat families de puzzels en andere opdrachten zo snel mogelijk oplossen. Tijdens het spel zien ze een klok lopen. SOS Kinderdorpen verloot onder alle deelnemers tevens een aantal leuke prijzen.



Over SOS Kinderdorpen



SOS Kinderdorpen zet zich al ruim 70 jaar in voor kinderen zonder ouders of een veilig thuis. De internationale kinderontwikkelingsorganisatie gelooft dat familie de belangrijkste basis is voor de gezonde ontwikkeling van kinderen. Wereldwijd krijgen honderdduizenden kinderen dankzij SOS Kinderdorpen een solide basis om zich optimaal te ontwikkelen tot kansrijke en zelfstandige volwassenen. Het liefst binnen de eigen familie, en als dat niet meer kan in een SOS familie in een kinderdorp. Elk kind een familie, elk kind een toekomst. Kijk voor meer informatie op www.soskinderdorpen.nl.