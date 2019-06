11 Nederlandse werkgevers bij de Best Workplaces van Europa

-Coöperatie DELA behaalt positie 2 bij de Top 30 Europese Best Large Workplaces (meer dan 500 medewerkers), na een zevende plek in 2018.



-Lean Consultancy Group, Tony’s Chocolonely en ICM Opleidingen & Trainingen behoren tot de Top 50 Medium Workplaces (50 tot 500 medewerkers)



-Viisi behaalt een plek in de Top 20 Small Workplaces (20 tot 50 medewerkers)





6 juni, Stockholm (Zweden) - Great Place to Work maakte op donderdag 6 juni voor de 17e keer de Top 125 Best Workplaces van Europa bekend. Het afgelopen jaar werden 2,878 organisaties uit 19 Europese landen nationaal erkend als een Best Workplace. Deze organisaties representeren 1,4 miljoen medewerkers. Van deze, bijna 3.000, organisaties behoren vanaf vandaag 125 tot de Top van Europa. Binnen deze selecte groep van goede werkgevers staan dit jaar 11 Nederlandse organisaties/de Nederlandse tak van multinationals.



De jaarlijkse ranking is gebaseerd op enerzijds medewerkersonderzoek bestaande uit 58 stellingen (Trust Index) en anderzijds een evaluatie van het werkgeversbeleid (Culture Audit). Een Best Workplace is een organisatie waarin medewerkers een positieve employee experience ervaren met vertrouwen in hun leiders en collega’s, trots zijn op het werk wat zij doen en plezier ervaren met collega’s.



Van de 19 landen heeft het Verenigd Koninkrijk de meeste Best Workplaces in de lijst (32). In maart 2019 zijn in Nederland de Best Workplaces bekendgemaakt. Elf organisaties behoren nu tot de beste van Europa:



Bij de Top 25 Best Multinationals Workplaces



#1 Salesforce



#2 The Adecco Group



#4 AbbVie



#9 SAS Institute



#10 Hilton



#17 Amgen



Bij de Top 30 Best Large Workplaces (500 of meer medewerkers)



#2 coöperatie DELA



Bij deTop 50 Best Medium Workplaces (50 tot 500 medewerkers)



#6 Lean Consultancy Group



#27 Tony’s Chocolonely



#38 ICM Opleidingen & Trainingen



Bij de Top 20 Best Small Workplaces (20 tot 49 medewerkers)



#13 Viisi



93% van de medewerkers vindt de organisatie een Great Place to Work



Gemiddeld scoren de Europese Best Workplaces 89% op de 58 stellingen van het Great Place to Work-model dat de mate van vertrouwen, trots en plezier meet. Op de Europese lijst staan 14 sectoren. De hoogst scorende drie sectoren zijn: IT (92%), Bouw & Vastgoed (91%) en Zakelijke dienstverlening (91%).



Eerlijker delen in de winst en aanmoediging van een goede werk-privé balans



De Top 125 heeft zich het afgelopen jaar verbeterd op de stellingen ‘Ik heb het gevoel dat ik eerlijk deel in de gerealiseerde winst’ (79% en in 2018 77%) en ‘Mensen worden hier aangemoedigd om een balans aan te brengen tussen werk en privé (86% en in 2018 85%). De stellingen die zijn gedaald met 1 procentpunt zijn ‘Mijn werk heeft betekenis: het is niet zomaar een baan’ (86%) en ‘Management maakt zijn verwachtingen duidelijk kenbaar’ (85%).



Over Great Place to Work



Great Place to Work werkt vanuit de overtuiging dat een hoge mate van vertrouwen het belangrijkste concurrentievoordeel is voor organisaties. Het is niet te kopiëren en heeft een direct link met het verbeteren van bedrijfsresultaten (omzet, retentie, ambassadeurschap en innovatie). Al meer dan 35 jaar werkt deze organisatie wereldwijd, in 57 landen, vanuit deze visie. Great Place to Work werkt vanuit twee perspectieven: vanuit de medewerkers én vanuit het (HR)-leiderschap. Deze combinatie vormt de basis voor de certificering en de lijst van Best Workplaces. Daarnaast begeleidt de organisatie werkgevers in hun reis naar een meer mensgerichte organisatie door middel van advies, training en workshops. Op basis van de jarenlange ervaring heeft Great Place to Work een grote en internationale database met (trend)gegevens over goed werkgeverschap en talloze Best Practices voor een succesvolle organisatiecultuur over topics als onboarding, communicatie en beloning.