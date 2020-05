2 Brüder opent nieuwe supermarkt in stadscentrum Enschede

Supermarkt 2 Brüder opent op vrijdag 15 mei een nieuwe vestiging in het stadscentrum van Enschede. Het wordt het tweede filiaal van de oorspronkelijk in Venlo opgerichte supermarkt. Het voormalige Hudsons Bay-pand aan het Hendrik Jan van Heekplein wordt de komende dagen omgetoverd tot een supermarkt.



Deze nieuwe vestiging in Enschede heeft geen volledig assortiment in kruidenierswaren en vers zoals dat in Venlo het geval is. “We verkopen in Enschede vooralsnog alleen onze topproducten met hoge kortingen. Pas in 2021 zullen we de winkel verder uitbreiden met het complete assortiment dat wij de klanten in Venlo al bieden en zal het gehele pand worden bewinkeld met een totaalconcept. Er lopen al gesprekken met een aantal partijen, waaronder een gigant in de fietsen”, aldus directeur Ronald Versluis. “De opening van de supermarkt was voor begin volgend jaar gepland, maar in deze corona-tijd willen wij niet langer wachten met het uitrollen van onze formule. We zien dat Enschede en omgeving staan te springen om een supermarkt met onze producten en wij kunnen godzijdank snel schakelen. Zo voegen we in deze onzekere en rare tijd echt iets toe aan het winkelaanbod van Enschede. Uiteraard staan we open voor aanvullende initiatieven om het totaalconcept vorm te geven”



Versluis is ervan overtuigd dat het concept in deze - voor 2 Brüder nieuwe - stad gaat slagen. “Venlo en Enschede hebben veel gemeen. De vele Duitse toeristen die de stad aan doen voor een dagje winkelen bijvoorbeeld. “In Venlo richten wij ons voornamelijk op die Duitse klanten. In Enschede willen we voor iedereen gepaste aanbiedingen bieden. Dat is een leuke uitdaging, zeker omdat we hierin optimaal kunnen samenwerken met onze eigen groothandel Verbruggen Food Group.” Door deze samenwerking is 2 Brüder Enschede in staat om zowel bekende merken als producten die verder nergens te krijgen zijn, aan te bieden.



Koffie heeft 2 Brüder groot Оn uniek gemaakt. Het familiebedrijf werd in 1961 opgericht door Geurt en Gerrit Snetselaar, twee Venlose broers, Brüder. Omdat koffie in Duitsland veel duurder is dan in Nederland, kwamen al snel vele Oosterburen naar Venlo om boodschappen te doen in de supermarkt van deze broers. Het bedrijf heeft hier de afgelopen tientallen jaren op voortborduurt door zeer lage prijzen en een enorm assortiment koffie, frisdrank en andere topproducten te hanteren. De supermarkt is daardoor bekend tot ver buiten de landsgrenzen en heeft door de koop van groothandel Verbruggen Food Group in 2018 een vaste plaats weten te veroveren in de Nederlandse retail branche.



De nieuwe vestiging past binnen de strategie van eigenaar Holland Food Group, tevens ook de eigenaar van Verbruggen Food Group. De groep is de afgelopen jaren zowel Verbruggen als de 2 Brüder aan het versterken door strategische overnames en het openen van nieuwe supermarkten in Europa langs de Duitse grens.



