Amsterdamse taxiorganisaties weer voor de rechter

AMSTERDAM (23 oktober 2019) – De Amsterdamse taxiorganisaties TAT en Taxistad zijn door 35 van de bij hen aangesloten chauffeurs in kort geding gedagvaard. De chauffeurs eisen een verbod op de aan hen opgelegde schorsingen.



Het kort geding volgt op de uitspraak van de rechtbank in Den Haag vorige maand dat de taxiorganisaties verplicht zijn de door de Gemeente Amsterdam voorgeschreven minimumsancties op te leggen. Amsterdamse straattaxi’s moeten voldoen strenge regels waarop strikt gehandhaafd wordt met schorsingen en uitsluitingen.



Volgens de chauffeurs is het opleggen van deze sancties niet acceptabel in de gewijzigde marktomstandigheden. Het voornaamste bezwaar van de chauffeurs is de concurrentievervalsing door andere taxibedrijven als Uber die op grote schaal illegaal straatwerk bedienen. Ook is het aantal straattaxi’s de laatste jaren flink gegroeid.



Ruud Lagerwaard van taxiorganisatie TAT die morgen voor de rechter staat: ”Wij begrijpen dat onze chauffeurs naar de rechter stappen. De Gemeente Amsterdam doet niets tegen de grootschalige broodroof door illegale straattaxi’s terwijl wij onze chauffeurs voor kleine overtredingen een maand naar huis moeten sturen. Het water staat hen aan de lippen.”



Wethouder Sharon Dijksma heeft aangekondigd het strenge handhavingsbeleid tegenover de straattaxi-’s binnenkort te wijzigen om de ongelijkheid met andere aanbieders van taxidiensten weg te nemen. Tot dat moment zijn de taxiorganisaties echter verplicht de minimumsancties onvoorwaardelijk uit te voeren. Het kort geding wordt morgen om 13.45 behandeld bij de Rechtbank Amsterdam.