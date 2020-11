Klap 2e golf lockdowns minder hard

Euler Hermes is wereldleider op het gebied van kredietverzekeringen en erkend specialist op het gebied van garanties, incasso, gestructureerd handelskrediet en politiek risico. Ons uitgebreide informatienetwerk analyseert dagelijkse veranderingen in de solvabiliteit van bedrijven, die 92% van het wereldwijde BBP vertegenwoordigen. We geven bedrijven het vertrouwen om te handelen en betaald te worden. Wij vergoeden jouw bedrijf in het geval van een dubieuze debiteur, maar belangrijker nog, we helpen je in de eerste plaats bij het voorkomen van dubieuze debiteuren. Wanneer we kredietverzekeringen of andere financiële oplossingen aanbieden, is onze prioriteit om jou te beschermen. Maar wanneer het onverwachte zich voordoet, betekent onze AA rating dat we de middelen hebben, ondersteund door Allianz, om een vergoeding te bieden om jouw bedrijf te ondersteunen. Het hoofdkantoor is gevestigd in Parijs en Euler Hermes is aanwezig in meer dan 50 landen met 5.800 medewerkers. In 2019 bedroeg onze geconsolideerde omzet € 2,9 miljard en de verzekerde wereldwijde zakelijke transacties vertegenwoordigden € 950 miljard aan exposure.



Euler Hermes, onderdeel van Allianz, heeft een AA rating van Standard & Poor’s.



Meer informatie: www.eulerhermes.nl

We predict trade and credit risk today, so companies can have confidence in tomorrow



