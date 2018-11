Samen met nog zeventien andere woorden heeft woordenboekenmaker Van Dale het woord ‘balanstrutje’ genomineerd als woord van het jaar.



Het woord balanstrutje is geïntroduceerd door onderneemster Elske Doets uit Heerhugowaard. Zij introduceerde het begrip begin dit jaar in haar boek Het lef om Gelukkig te Zijn. Balanstrutjes zijn volgens haar carrièrevrouwen die zichzelf in hun ontwikkeling te kort doen door te veel te balanceren tussen werk en gezin.



Elske Doets, Zakenvrouw van het Jaar 2017, strijdt voor de positie van vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Zij is initiatiefneemster van de Young Lady Business Academy, waarbij jonge vrouwen een week lang worden geholpen bij het ontwikkelen van hun leiderschapskwaliteiten. Het belangeloze initiatief bestaat sinds 2017 en mocht zich al deze zomer verheugen in de belangstelling van Koningin Máxima.



Doets is blij verrast dat haar term balanstrutje is opgevallen bij Van Dale: ,,Dat is natuurlijk eervol. En ik hoop natuurlijk dat iedereen om mijn woord stemt. Maar nog belangrijker is dat de samenleving ervan doordrongen raakt dat er veel kwaliteiten worden verspild omdat vrouwen niet het uiterste uit zichzelf halen, omdat ze teveel de balans zoeken.”



