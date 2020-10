'Innovatief inspelen op een specifieke markt brengt jonge ondernemers groot succes'

Dit is een expertquote van Helger Kamerman van Vestius Advocaten, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Wat betekent een overname voor een jonge start-up? 'Jongensdroom die uitkomt' | RTL Nieuws



United Wardrobe, een online marktplaats voor tweedehands kleding, is verkocht aan haar concurrent Vinted. Een stelletje jonge kerels hebben hard gewerkt en gewonnen. Waarschijnlijk hebben we er een paar nieuwe miljonairs bij. Het is daarmee een goed voorbeeld van een succesverhaal over een start-up. Er is goed nagedacht over de markt van in dit geval kleding, de veranderingen op die markt en vervolgens hoe daar op innovatieve manier op kan worden ingespeeld.



De markt van tweedehands kleding en schoenen is enorm. Maar veel is veranderd in de laatste jaren. Naast de ‘fast fashion’ industrie is er ook een grote markt aan het ontstaan van ‘slow fashion’: goede producten die lang mee gaan. En daarnaast is er een markt ontstaan van bijzondere producten; sterke merken komen vaak met een zeer beperkt aantal items van een product waar vervolgens een enorme vraag naar ontstaat. Juist voor die mooie items en die bijzondere releases bestaat een grote markt waarop juist particuliere en kleine bedrijfjes actief zijn. Die markt is digitaal en gaat ruim over landsgrenzen heen. Kortom, een gespecialiseerde markt die zich afspeelt op een gespecialiseerd platform. Dat is goed gezien door de oprichters van United Wardrobe en daar is een mooi platform omheen gebouwd.



De mannen van United Wardrobe liepen echter wel tegen een concurrent op. Een concurrent met grotere slagkracht. En voor Vinted gold dat zij werden gehinderd door United Wardrobe in hun verdere expansie. Kortom, het was verstandig om samen verder op te trekken. Een overname is dan een logische stap. De groei kan doorgaan en waarschijnlijk excelleren.



Iedere overname komt ook met een prijs. De mannen van United Wardrobe verliezen hun autonomie. En dat is juist de fun van een start-up. De overname brengt vaak een keurslijf met zich voor zover de oprichters betrokken blijven bij hun hippe kledingplatform; de corporate policies van Vinted zijn vanaf nu leidend. Het zou niet verbazen als de oprichters van United Wardrobe alweer kijken naar andere specifieke markten die digitaal kunnen worden ontsloten maar waar nog wel heel wat pizza’s uit een doos voor moeten worden gegeten.



Helger Kamerman is partner ondernemingsrecht bij Vestius Advocaten.