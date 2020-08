Top 900 is terug van weggeweest bij Omroep Brabant!

Omroep Brabant gaat weer op zoek naar de 900 beste liedjes allertijden tijdens de Top 900. De muzieklijst is na jaren afwezigheid terug van weggeweest. Vanmorgen werd in het programma Wakker! de stembus geopend. Vanaf nu kan er negen dagen lang gestemd worden.



“De laatste editie van de Top 900 was in 2014”, vertelt Maarten Kortlever, teamleider radio. “Jarenlang sloot Omroep Brabant de zomervakantie af met deze ode aan de beste popmuziek allertijden. We hebben er weer zo ongelofelijk veel zin in!”.



In de negen edities die tot nu toe zijn geweest was er één constante factor: de nummer één. Guus Meeuwis voert al sinds jaar en dag de lijst aan met het nummer Brabant. “In de loop der jaren zagen we de lijst wel veranderen. Het is interessant om te zien hoe Brabant nú stemt”, aldus Kortlever.



Stemmen kan via top900.omroepbrabant.nl tot en met 25 augustus. Om 23:59 uur gaat de stembus dicht. De Top 900 is vanaf zaterdag 29 augustus een week lang te beluisteren op Omroep Brabant.



Omroep Brabant is te beluisteren via de website (omroepbrabant.nl/radio) of via de ether voor West-Brabant FM 91.0, Midden-Brabant FM 91.9, Noordoost-Brabant FM 95.8 of Zuidoost-Brabant FM 87.6.