Ruim 150 influencers spreken op Nationale GezondheidsBeurs

Ruim 150 influencers, professionals, bloggers en auteurs spreken op de 13e Nationale GezondheidsBeurs- Van Anna Nooshin en Goedele Liekens tot Faya Lourens en Fien Vermeulen - De 13e editie van De Nationale GezondheidsBeurs (van 6 t/m 9 februari in de Jaarbeurs Utrecht) biedt de 45.000 bezoekers een recordaantal van 151 bloggers, vloggers, auteurs, professionals en influencers op het gebied van gezonde leefstijl. Met Anna Nooshin (Mental Wellbeing), Goedele Liekens (Sekslessen), Faya Lourens (Motivatie training), Ralph Moorman (Hormoon Factor), Isa Hoes (Overgang te lijf), Fien Vermeulen (Kanker Survivor), Carlos Lens (Workout), Kelly Weekers (Happy Lifehacks), Marloes Collins (Lekker leven met Allergie), Cardiologe Angela Maas (Vrouwenhart), Rudolph van Veen (kooktips), Marjolein Leenarts (Gezonde huid), Donny Roelvink (Fitness redt), Vivian Reijs (Cyclus Planner), Radmilo Soda (Bodyfit), Nora French (blenderboek) en vele anderen.Het volledige programma is te vinden op www.denationalegezondheidsbeurs.nl/programma



Allergietest op de AllergieBeursOnderdeel van de Nationale GezondheidsBeurs is de AllergieBeurs. Hier ligt de nadruk op lekker leven met allergie. Verschillende exposanten testen op allergie en geven advies hoe ermee om te gaan. Bijvoorbeeld met allergie voor gras- en boompollen, huisstofmijt en dierlijke huidschilfers. Verder informatie over wat je wél kunt eten, drinken en doen bij een allergie of overgevoeligheid.



Europa’s grootste consumentenbeursDe Nationale GezondheidsBeurs is met 45.000 bezoekers in 4 dagen Europa's grootste consumentenbeurs op het gebied van gezondheid en een gezonde leefstijl en biedt naast 327 exposanten elke dag meer dan 110 veel interactieve lezingen, workshops, proeverijen, kookdemonstraties, yoga-sessies, behandelingen en gezondheidstesten.