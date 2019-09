Opening Galerieseizoen met 36 Amsterdamse galeries



Zaterdag 7 september van 11.30 tot 19.00 uur



GalleryViewer, Art Rotterdam en Het Parool nodigen iedereen uit om de opening van het galerieseizoen met hen te vieren. Kunstliefhebbers kunnen hun route langs de feestelijke openingen van de Amsterdamse galeries beginnen met een bezoek aan de GalleryViewer Hotspot op de Keizersgracht. Vanuit de Hotspot vinden diverse rondleidingen plaats langs de galeries onder leiding van onder andere auteur Hugo Borst en actrice Maaike Meijer (Toren C).



Online catalogus vanaf 31 augustus beschikbaar op GalleryViewer.com



Om je optimaal te kunnen voorbereiden op het nieuwe galerieseizoen biedt GalleryViewer.com een zeer uitgebreide online catalogus met alle openingstentoonstellingen, met achtergrondinformatie over de tentoonstellingen, kunstenaarsprofielen, foto’s en beschikbare werken (inclusief prijzen).



Plattegrond met routes



Om de kunstbeleving en het galeriebezoek te verhogen publiceert GalleryViewer.com een te downloaden plattegrond met routes langs de beste galeries van Amsterdam. Fons Hof: “We willen ook bezoekers trekken die Amsterdam niet goed kennen en hen via onze routekaart een duidelijk beeld geven van welke galerie- en welke kunst waar te vinden is. Zo hopen we te stimuleren dat mensen bij de galeries vinden die aansluiten bij hun belevingswereld.”



Kom naar de GalleryViewer HotSpot



Ter gelegenheid van de opening van het galerieseizoen opent GalleryViewer de deuren van haar pand op Keizergracht 241. Vanuit de Hotspot vinden diverse rondleidingen plaats langs de galeries onder leiding van onder andere auteur Hugo Borst en actrice Maike Meijer.



Tussen 12:00 en 19:00 uur is het mogelijk om de galeriekaart met routes en achtergrondinformatie op te halen. En het is mogelijk om een kop koffie of glas wijn te nuttigen. De hele dag zijn de kunstexperts van The Art Connector – Jeannette ten Kate en Marloes van Vugt – beschikbaar om kunstkopers van advies te voorzien.



Rondleidingen langs Amsterdamse galeries



Vanuit de GalleryViewer Hotspot vinden diverse rondleidingen plaats langs de Amsterdamse galeries. Alle rondleiders hebben in de rubriek ‘De Keuze van…’ gestaan, waarin kunstkopers verhalen over hun passie voor kunst. ‘De Keuze van…’ staat iedere donderdag in Het Parool. De rondleiders zijn: Hugo Borst (auteur), Maike Meijer (actrice), Tom Kellerhuis (Hoofdredacteur HP/De Tijd) en Kris van der Hart (medeoprichter Embassy of Art en This Art Fair Ambassador). Daarnaast wordt er een rondleiding gegeven door kunstagente Manuela Klerkx en uitgever Oscar van Gelderen, samenstellers van ‘De Keuze van…’ en auteurs van Onroerend goed, een boek vol tips over verzamelen, voor beginners en gevorderden.



Inschrijven voor de rondleidingen kan door een mail te sturen naar: rondleiding@galleryviewer.com



De rondleidingen vertrekken om 12.00 uur vanuit de GalleryViewer Hotspot aan de Keizersgracht 241.



Over GalleryViewer



GalleryViewer.com is een online platform met een uitgebreide database kunstwerken, tentoonstellingen en kunstenaarsprofielen die potentiële kunstkopers ondersteunen bij een toekomstige kunstaankoop. De ruim 40 deelnemende galeries zijn geselecteerd op hun hoogwaardige aanbod. GalleryViewer stelt zich ten doel transparantie en educatie te bieden voor een breed publiek. GalleryViewer informeert online, maar stimuleert de échte kunstervaring die in de galerie plaatsvindt.



