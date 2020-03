Realisatieovereenkomst project Galgeriet in Monnickendam ondertekend

De gemeente Waterland, Hoorne Vastgoed en BPD Ontwikkeling hebben een realisatieovereenkomst getekend voor het project Galgeriet in Monnickendam. Daarmee is een belangrijke stap gezet in de herontwikkeling van het voormalige bedrijventerrein Galgeriet tot een aantrekkelijk woon-, werk- en winkelgebied voor Waterlanders, bedrijven en recreanten/toeristen. Het project bestaat uit onder meer een supermarkt, commerciële voorzieningen, huur- en koopwoningen en bijbehorende faciliteiten. De verwachting is dat eind 2020 gestart kan worden met de werkzaamheden.



Bijna een jaar geleden werd de Brouwersbrug tussen het voormalige bedrijventerrein en het oude stadshart feestelijk geopend. Door de komst van deze brug voor fietsers en voetgangers kunnen de bereikbaarheid en levendigheid van het vlakbij de jachthaven van Monnickendam gelegen gebied worden verbeterd. Eerder werd al Bierderij Waterland gerealiseerd. Deze biologische brouwerij met proeflokaal is gevestigd in een voormalige havenloods die werd omgebouwd tot een multifunctionele horecagelegenheid.