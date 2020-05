A’DAM Toren opent VR gaming pop-up in Club Shelter



Nachtclub Shelter transformeert tijdelijk in A’DAM VR Game Park tijdens coronacrisis







Amsterdam Noord, 29 mei 2020 - Waar de kelder van de A’DAM Toren voorheen ieder weekend gevuld was met muziek, dj’s en dansers, is het daar sinds de COVID-19 maatregelen voor het eerst sinds de opening doodstil. De ‘1.5 meter samenleving’ maakt het de nachtclub voorlopig onmogelijk om open te zijn. Daarom besloten de eigenaren van de A’DAM Toren deze 600m2 een tijdelijke nieuwe bestemming te geven. Vanaf 1 juni opent hier A’DAM VR Game Park – Nederland’s grootste pop-up VR gaming experience.



Al 10 weekenden lang is de dansvloer van Club Shelter leeg. Op 12 maart moest de ondergrondse nachtclub haar deuren sluiten in verband met de coronacrisis. Het team van de A’DAM Toren heeft daarom de afgelopen weken gezocht naar een tijdelijke invulling van de kelder waar mensen zich, op gepaste afstand van elkaar, toch kunnen vermaken. De dansvloer van Club Shelter transformeert vanaf 1 juni in het grootste VR-gaming paradijs van Nederland.



“We speelden al langer met het idee om iets met VR te doen en de coronacrisis bracht dit in een stroomversnelling. Binnen 6 weken hebben met ons team een compleet VR park gerealiseerd. Het resultaat is een veelzijdige en prachtige verzameling van de beste VR-games van het moment - een mooie toevoeging aan onze toren.” - Sander Groet, Founding Partner A’DAM Toren







A’DAM VR Game Park



In het ondergrondse A’DAM VR Game Park ontdekken zowel beginnende als gevorderde gamers de meest exclusieve en nieuwste virtual reality games van dit moment – van sensationele 4D simulaties tot zinderende free-roaming zombie shooters en bloedstollende escape rooms. Met behulp van de meest geavanceerde technologie dompelen bezoekers zich onder in een andere dimensie. A’DAM VR Game Park bestaat uit 600m2 verdeeld in twee zones. De FREE ZONE is kosteloos toegankelijk voor iedereen en geeft bezoekers de keuze uit verschillende losse games voor €5. In de PLAY ZONE worden kleine groepen (max. 4 personen) langs een reeks aan exclusieve spellen begeleid. De groep beleeft deze spellen samen, maar kunnen daarbij wel op gepaste afstand van elkaar blijven. Vanwege de RIVM maatregelen is het vanaf 1 juni alleen mogelijk om met een reservering via de website te komen gamen bij A’DAM VR Game Park.



Voor meer informatie over A’DAM VR Game Park, ga naar https://adam-vr.com