TVM verzekeringen richt zich ook op Last Mile-vervoer

Hoogeveen - De markt in de sector van logistiek en transport is volop in beweging. Om optimaal in te spelen op de veranderende markt en op de veranderende behoefte van klanten gaat TVM verzekeringen zich voortaan nadrukkelijk ook richten op zogenoemd ‘Last Mile-vervoer’.



TVM is een coöperatieve verzekeraar voor logistiek en transport, over weg en water. Het bedrijf, met vestigingen in Nederland, België en Duitsland, is marktleider in de Benelux.



De traditionele keten in transport is de laatste jaren in hoog tempo aan het veranderen. Een van de duidelijk waarneembare veranderingen is de snelle groei in Last Mile-vervoer, vooral als gevolg van de aangescherpte eisen op het gebied van milieu en duurzaamheid. De corona-pandemie heeft daarnaast voor een extra versnelling gezorgd. Last Mile wordt door veel merken inmiddels gezien als een manier om zich te onderscheiden van andere, meer traditionele spelers in de markt.



TVM biedt ook voor het Last Mile-vervoer goede verzekeringsoplossingen en werkt daarbij graag samen met partijen die vernieuwing brengen op het gebied van veiligheid en het terugdringen van schades in de Last Mile. Om die reden is TVM verheugd dat online supermarkt Picnic voor TVM heeft gekozen.



TVM staat voor een gezonde toekomst van de logistiek- en transportsector en helpt haar leden met de verdere verduurzaming van de gehele branche. Enerzijds via het aanbieden van passende verzekeringsproducten, maar anderzijds ook via het bieden van aanvullende dienstverlening. Data spelen hierin een cruciale rol. Als full-service verzekeraar wil TVM haar leden hierin maximaal blijven ontzorgen, onder andere via ‘data gedreven’ preventiediensten.



Ronald Kuipers, commercieel directeur TVM Nederland: ,,De keuze om ons ook nadrukkelijk te gaan richten op Last Mile-vervoer zien we als een logische en kleine stap. Feitelijk is het een verlengstuk van wat we al doen, namelijk het verzekeren van transport over weg en water. Fijnmazige distributie is daar een belangrijk onderdeel van en vraagt om specifieke verzekeringsoplossingen. TVM heeft op dat vlak de kennis en ervaring om onze klanten maximaal te ontzorgen.”