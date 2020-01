Fastfoodketens scoren slecht op welzijn kippen

Fastfoodketens doen nauwelijks iets om het welzijn van kippen te verbeteren. Dat blijkt uit een jaarlijkse ranglijst van World Animal Protection, waarbij het dierenwelzijnsbeleid van de grote ketens in kaart wordt gebracht. Positieve uitzondering is KFC: het bedrijf maakt als enige serieuze stappen in het verbeteren van het welzijn van kippen. Domino’s Pizza scoort van alle ketens het slechtst.



In het onderzoek ‘The pecking order 2020’ worden de grootste ketens voor het tweede jaar beoordeeld op concrete toezeggingen, ambities en hun transparantie over dierenwelzijn. Van de meeste bedrijven liggen de standaarden extreem laag. Burger King, Pizza Hut en Domino’s Pizza scoren het slechtst. KFC is de positieve uitzondering en is als enige bedrijf serieus bezig om verbeteringen door te voeren.



Wereldwijd worden iedere jaar zo’n 60 miljard vleeskippen geslacht, waarvan het overgrote merendeel plofkippen. De klanten van de grote ketens eten vlees van kippen die onnodig veel hebben geleden. Plofkippen zitten dicht opeengepakt in stallen, vaak zonder daglicht en zijn eenzijdig doorgefokt op snelle groei, met allerlei welzijnsproblemen tot gevolg. "Helaas tonen de meeste bedrijven ook nauwelijks ambitie om de omstandigheden van deze dieren ook maar een klein beetje te verbeteren", zegt Dirk-Jan Verdonk, directeur van World Animal Protection. Domino’s Pizza staat helemaal onderaan op de ranglijst: het bedrijf is op geen enkele manier bezig met het welzijn van dieren.



KFC komt als enige fastfoodketen positief uit het onderzoek. Het bedrijf committeert zich aan verschillende welzijnsverbeteringen: het bedrijf gaat een langzamer groeiend kippenras gebruiken, dieren zullen meer ruimte en licht krijgen, en kunnen dan beter hun natuurlijke gedrag vertonen.



Dirk-Jan Verdonk: "KFC laat zien dat commerciële belangen en het verbeteren van dierenwelzijn wel degelijk samengaan. Maar helaas gebeurt er verder bar weinig, sommige bedrijven scoren zelfs lager dan een jaar geleden. Wij zullen de bedrijven hierop blijven aanspreken en roepen ook banken, zoals Rabobank en ING -die voor miljarden fastfoodketens en hun kippenproducenten financieren- op om hen aan te sporen over te schakelen van plofkip naar een diervriendelijker kip".