App voor geautomatiseerde spaarpotjes Flow live in Europa

Nederlandse fintech-startup ‘Flow Your Money’, die met behulp van slimme technologie inkomsten verdeelt over spaardoelen, investeringen en budgetten, gaat na toekenning van een PSD2-licentie live voor consumentengebruik. Met het vertrouwen van De Nederlandse Bank kan Flow het verschil maken voor 195 miljoen huishoudens in Europa.



Op 31 oktober is Wereldspaardag, bedoeld om mensen wereldwijd bewust te maken van het belang van sparen. Al voor de uitbraak van het coronavirus gaf een op de drie Europeanen aan geen geld apart te hebben staan voor onvoorziene uitgaven. In dat gat springt de Friese startup. De in 2019 verkregen PSD2-licentie geeft het bedrijf permissie om namens gebruikers transacties naar verschillende rekeningen uit te voeren en versturen. Sindsdien is de app verder doorontwikkeld en nu kan de testperiode worden afgesloten.



Flow brengt het principe van de letterlijke spaarpotjes van onze grootouders naar de 21e eeuw: bankrekeningen worden in de app gekoppeld en het inkomen automatisch verdeeld volgens slimme regels die de gebruiker zelf opzet. Elke inkomende transactie wordt automatisch verdeeld, zodat geld optimaal gebruikt wordt en de gebruiker altijd inzicht heeft in actuele budgetten. Uiteindelijk helpt Flow langetermijndoelen te bereiken: zoals je pensioen, droomhuis of wereldreis, zonder er dagelijks mee bezig te zijn.



“Het is bizar dat banken en financiële apps geen actievere rol nemen om hun klanten te helpen financiële vrijheid te creëren. Ze geven inzicht in je uitgaven maar helpen je niet actief meer over te houden elke maand. Ook al heb je nu een goed spaarplan, het toepassen kost zo veel tijd en energie dat mensen het niet doen en alles maar op een rekening laten staan. Met Flow garandeer je dat je plan uitgevoerd wordt zonder dat je er ook maar iets voor moet doen, aldus mede-oprichter Niels Mulder.



Op korte termijn kan de gebruiker ook transacties naar externe rekeningen automatiseren. Verdere plannen en nieuwe toepassingen zijn in de maak.



Flow is nu gratis beschikbaar voor iOS en Android. Kijk voor meer informatie op https://flowyour.money



Over Flow Your Money



Flow Your Money is een Friese fintech-startup van productduo Daan van Klinken en Niels Mulder. De app zet de bankwereld steeds verder op zijn kop door consumenten, freelancers en bedrijven hun geldstromen te laten automatiseren.