12 nominaties voor Koning Willem I Plaquette Duurzaam Ondernemerschap

Twaalf Nederlandse ondernemingen, die zich onderscheiden door duurzaam ondernemerschap, zijn vandaag tijdens een bijeenkomst op Paleis Soestdijk genomineerd voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap.



De vakjury onder leiding van ondernemer Anne-Marie Rakhorst selecteerde de twaalf bedrijven voor de meest prestigieuze ondernemersprijs op het gebied van duurzaamheid in Nederland.



De belangrijkste criteria om in aanmerking te komen voor de plaquette is de impact op het milieu en de omgeving van de onderneming door duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen of verlaging van de milieubelasting. De onderneming vervult een behoefte voor mens, maatschappij en keten en draagt ook bij aan de verduurzaming van de keten. Verder moet het bedrijf economisch rendabel zijn.



Volgens Anne-Marie Rakhorst is de kwaliteit van de genomineerden ondernemingen zeer hoog. ,,Dat maakt dat deze duurzaamheidsprijs het meest prestigieus is van Nederland. Bovendien zien we dat deze bedrijven steeds meer oplossingen vinden in de internationale keten.”



De volgende bedrijven ontvingen de officiële nominatie voor de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap 2020:



-TRIBOO (Zoetermeer)



-Schijvens Confectiefabriek (Hilvarenbeek)



-Gulpener Bierbrouwerij (Gulpen)



-Kipster (Venlo)



-BTG Biomass Technology Group (Enschede)



-HeatMatrix Group (Geldermalsen)



-Tony's Chocolonely (Amsterdam)



-Moyee Coffee (Amsterdam)



-Kuijpers (P.G. Kuijpers & Zonen B.V.) (Helmond)



-Verstegen Spices & Sauces (Rotterdam)



-MYoMY do goods (Naarden)



-Leev.nu (Werkendam)





De plaquette wordt tweejaarlijks toegekend door de Koning Willem I Stichting aan bedrijven die zich op het gebied van duurzaamheid onderscheiden. In 2018 won het bedrijf Eosta, een innovatieve importeur, inpakker en distributeur van verse biologische groente en fruit in Europa.



De finale van de Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap vindt medio mei plaats in de omgeving van Rotterdam. Daar worden ook de de Koning Willem I Prijs voor het Grootbedrijf en voor het MKB bekendgemaakt. Alle 12 genomineerde bedrijven mogen meedoen aan de European Business Awards for the Environment.



Romy Blankenspoor, directeur van de Koning Willem I Stichting is verheugd hoe snel duurzaamheid een belangrijk onderdeel is geworden binnen de bedrijfsvoering van Nederlandse ondernemingen. “De twaalf genomineerde bedrijven zijn een goede afspiegeling van wat er in Nederland op dit gebied gebeurt”, aldus Blankenspoor.



