Scholieren tonen in vlogs de veelzijdigheid van de glastuinbouw

Nu het schooljaar erop zit, is het voor veel jongeren tijd voor een vakantiebaantje. Jaarlijks werken in de kassen ruim 5.000 scholieren en studenten. Zij doen vaak productiewerkzaamheden, zoals het snijden van de komkommers of het klaarmaken van bestellingen voor tuincentra. Ook zijn er jongeren die tijdens hun vakantie op de marketing- of hrm-afdeling van een glastuinbouwbedrijf werken. Tijdens ‘Vlog uit de Kas’ laten scholieren uit de glastuinbouw zien wat zij doen om tijdens de vakantieperiode een centje bij te verdienen en leuke werkervaring op te doen.



Seizoen 3 ging 16 juli van start met de een vlog van Dione en Chloe, die bij een kwekerij in Kudelstaart werken met wel 150 soorten cactussen. Het bedrijf heeft ook een locatie op Tenerife. Hidde uit aflevering 2 werkte tijdens zijn studententijd bij een tuinplantenkwekerij. Inmiddels is hij afgestudeerd en staat hij voor de klas. Toch werkt Hidde in het weekend en de vakanties nog steeds in de kas. In zijn vlog vertelt hij waarom. De komende weken volgen nog meer vlogs. Onder andere van de 13-jarige Milan, die nu ook in de vakanties en op zaterdag in de kas van zijn vader en oom mag werken en enthousiast vertelt en laat zien hoe de exclusieve orchideeën worden geteeld. Maud van 15 jaar en de duo’s Maud en Luca (16 en 22 jaar) en Janneke en Lennart (17 en 19 jaar) maken de serie vlogs deze zomer compleet.



Vlog uit de Kas is een initiatief van Glastuinbouw Nederland, de brancheorganisatie van de glastuinbouwsector. Met de vlogs wil Glastuinbouw Nederland jongeren meer vertellen over de veelzijdigheid van de glastuinbouw en ze motiveren voor het werk in de glastuinbouw.



Benieuwd naar de belevenissen van de vloggers in de glastuinbouw? Bekijk dan iedere donderdag #vloguitdekas via vloguitdekas.nl.