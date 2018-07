Leids onderzoek Noord-Koreaanse slavenarbeid in Global Slavery Index

Donderdag 19 juli wordt in New York bij de Verenigde Naties de Global Slavery Index 2018 gepresenteerd. Noord-Korea staat -nog steeds- op nummer 1 als het land met het hoogste percentage slavernij ter wereld: een op de tien Noord-Koreanen leeft in hedendaagse slavernij. Tegelijkertijd met de presentatie van de Global Slavery Index wordt er ook een rapport gepresenteerd, geschreven door de Leidse hoogleraar Remco Breuker en onderzoeksleider Imke van Gardingen, dat aan de Global Slavery Index 2018 heeft bijgedragen door de binnenlandse situatie in Noord-Korea in kaart te brengen. In het rapport schrijven de onderzoekers dat ‘dwangarbeid op last van de staat structureel en verstrekkend is.’ De conclusie luidt dan ook dat de kans groot is dat ‘de gemiddelde Noord-Koreaan leeft, werkt en sterft, gevangen in vormen van hedendaagse slavernij.’



De Global Slavery Index is een landenkaart die per land een schatting geeft van hoeveel hedendaagse slavernij er voorkomt en wat de overheid er aan doet. De Global Slavery Index vergemakkelijkt een objectieve vergelijking en rangschikking van 167 landen qua hedendaagse slavernij en de tegenmaatregelen die staten nemen. De Global Slavery Index geeft voor het eerst ook inzage in de risico's op dwangarbeid in de productie- en waardeketens.