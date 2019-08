Van Leeuwen Buizen Groep neemt BENTELER Distribution over

· Omvang Van Leeuwen verdubbelt in omzet en aantal medewerkers

· Toegang tot belangrijke markten in Duitsland, Scandinavië, Zwitserland en Centraal-Europa

· Aanvullend distributienetwerk vergroot assortiment producten en toegevoegde waarde diensten



ZWIJNDRECHT, 27 augustus 2019 – De Van Leeuwen Buizen Groep heeft een overeenkomst getekend voor de overname van BENTELER Distribution, een divisie van BENTELER International AG met een jaaromzet van zo’n 750 miljoen euro (2018). Deze strategische acquisitie biedt Van Leeuwen toegang tot belangrijke nieuwe markten in Europa en draagt bij aan haar sterke positie als toonaangevend distributiebedrijf in buizen en buismaterialen in Europa.



BENTELER Distribution (BD) is een internationaal distributiebedrijf met een volledig assortiment koolstof- en roestvaststalen buizen en diensten op maat voor klanten in de machinebouw, automotive, energie, constructie en scheepsbouw. Er zijn 1.600 werknemers actief in 59 locaties, inclusief opslagfaciliteiten, verspreid over 24 landen. Met de overname van BD breidt Van Leeuwen aanzienlijk uit, met name in Duitsland, Zwitserland, Scandinavië en Centraal-Europa.



Van Leeuwen's strategie richt zich op het uitbreiden en verbeteren van haar marktpositie in verschillende marktsegmenten en landen door acquisities en autonome groei. De toevoeging van BD aan de Van Leeuwen Buizen Groep versterkt Van Leeuwen’s distributienetwerk in Europa met een breder productassortiment en groter aanbod van toegevoegde waarde diensten en bewerkingen voor klanten. Het samenvoegen van Van Leeuwen en BD maakt de verdere ontwikkeling van innovatieve oplossingen voor klanten mogelijk, zoals geoptimaliseerde en gespecialiseerde voorraden vlakbij de klant, en investeringen in IT-ondersteunde klantinterfaces en effectieve distributie-oplossingen.



Onder voorbehoud van goedkeuring door de relevante regelgevende instanties, wordt het sluiten van de transactie in het laatste kwartaal van dit jaar verwacht.



Peter Rietberg, Voorzitter van de Raad van Bestuur van Van Leeuwen: "De toevoeging van Benteler Distribution aan het netwerk van Van Leeuwen is een perfect voorbeeld van het realiseren van ‘more than tubes’. We kijken ernaar uit om onze nieuwe collega's te verwelkomen in de Van Leeuwen-familie. Hun expertise, marktkennis en inzet zijn van grote waarde voor ons. Samen zullen we verder investeren in de ontwikkeling van systemen, oplossingen en infrastructuur, waarmee we onze klanten een nog breder assortiment buisproducten en diensten kunnen bieden. Deze overname is een historische stap in de 95-jarige geschiedenis van Van Leeuwen en onderstreept onze ambitie om een toonaangevend bedrijf in onze branche te blijven.”



Van Leeuwen Buizen Groep

De Van Leeuwen Buizen Groep is een internationaal opererende handelsonderneming en specialist in stalen buizen en buistoepassingen. Het familiebedrijf, met hoofdkantoor in Zwijndrecht, is in 1924 opgericht en actief in vrijwel alle industriële sectoren. De omzet van het bedrijf was in 2018 € 630 miljoen. De Groep heeft meer dan veertig vestigingen verspreid over Europa, het Midden-Oosten, Azië, Australië en Amerika. Van Leeuwen’s 1.150 medewerkers hebben specialistische kennis van sourcing, projectmanagement, logistiek en voorraadplanning, en werken nauw samen met klanten in de markten Industry en Energy. De combinatie van wereldwijde logistiek en kennis van producten en toepassingen bij klanten, maakt Van Leeuwen toonaangevend en onderscheidend in haar markten.



