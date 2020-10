'Gezondheidsklachten door minder bewegen tijdens thuiswerken'

Dit is een expertquote van Noor Willemsen van Kenniscentrum Sport en Bewegen, in het kader van ANP Expert Support. Aanleiding: Zere nek door laptop op eettafel: CNV bezorgd over thuiswerkblessures | NOS



Veel professionals werken sinds de corona-crisis (meer) thuis. Vakbond CNV geeft aan dat 41 procent van de professionals vaker last heeft van schouder, nek of arm sinds zij thuiswerken door corona. Een belangrijke oorzaak is de werkhouding van professionals. Behalve deze oorzaak bewegen professionals minder tijdens het thuiswerken. Ook dit zorgt voor gezondheidsklachten.



Professionals die thuiswerken zitten langer achter hun laptop en bewegen gedurende hun werkdag minder. In het voorjaar van 2020 was een afname van bewegen van 20% te zien onder professionals die thuiswerken (Pulles, 2020). Ook uit data van FitBit van oktober 2020 blijkt dat professionals minder bewegen dan voor de corona tijd. Deze afname is met name te zien door het wegvallen van actief woon-werkverkeer zoals fietsen of wandelen naar het werk. In 2019 spendeerden 18-64-jarigen aan deze activiteit nog ongeveer 1,2 uur per week (RIVM, 2020). Maar ook het wegvallen van beweegactiviteiten zoals lunchwandelen hebben hier een invloed op.



En juist voldoende bewegen levert zoveel positieve effecten op in deze tijd, ook op de korte termijn. Maar hoe breng je beweging in je thuiswerkdag? Verschillende tips:



-Wandel of fiets een ommetje ‘s ochtends voor je werk alsof je naar je werk gaat. Dit zorgt voor een frisse start van de ochtend.



-Kies (minimaal) één vast beweegmoment dat bij je past en neem het op in je planning van de dag. Voor de één geldt dat bewegen direct na het opstaan goed werkt, Een ander plant liever iets tijdens de lunchpauze of juist voor of na het avondeten. Bedenk hoe je gaat bewegen op dit moment. De afgelopen periode blijken professionals bijvoorbeeld relatief vaker een ommetje of fietstocht te maken, zoals een blokje om of de hond uitlaten (Kennisinstituut voor Mobiliteitsbeleid, 2020).



-Zorg voor beweegmomenten terwijl je aan het werk bent: lopend bellen, zet geen thermoskan op je bureau maar loop voor een vers kopje koffie of thee heen en weer naar de keuken, wissel staan en zitten achter je bureau af en neem de trap in je huis een paar keer extra.



-Denk ook aan je botten en spieren! Neem een paar keer extra de trap of ga tijdens het bellen op een been staan en wissel dit af.





Noor Willemsen is specialist beweegstimulering, beweegrichtlijnen en gedragsverandering bij Kenniscentrum Sport en Bewegen.