DELA draait werkwijze afname vingerafdruk bij overledenen terug

In het Radio 1-programma Radar van omroep AVROTROS was een van de items ging over het nemen van vingerafdrukken bij overledenen. De commotie die hierover is ontstaan heeft DELA doen besluiten om de werkwijze rondom vingerafdrukken die pas onlangs was aangepast, per direct terug te draaien.



Vanaf nu zal, net als vóór 1 september 2018, alleen met uitdrukkelijke toestemming van de nabestaanden een vingerafdruk van een overledene door DELA worden gemaakt.



DELA volgde in de afgelopen weken al nauwgezet wat de uitwerking van de nieuwe werkwijze zou zijn. Nu blijkt dat dit in enkele gevallen tot onbehagelijke gevoelens leidt, is voor DELA reden om terug te gaan naar de situatie zoals deze was.



Chris Beaulen, directeur Uitvaartdiensten: “In onze dienstverlening speelt emotie een grote rol en dus nemen we alle facetten en details van de uitvaart heel serieus. Dat onze gewijzigde werkwijze rondom vingerafdrukken - hoe goed bedoeld ook - leidt tot onbehagelijke gevoelens bij nabestaanden is ongewenst en betreuren we zeer. Daarom zal DELA haar beleid per omgaande terugdraaien.”



Hoe gaat DELA om met het afnemen van een vingerafdruk bij een overleden dierbare?



Vanaf nu, net als in de situatie van vóor 1 september 2018, wordt zonder toestemming van de nabestaanden geen vingerafdruk gemaakt maar vooraf de keuze van een vingerafdruk aan de familie voorgelegd. In overleg met haar leden gaat DELA op zoek naar een werkwijze die goed is voor alle nabestaanden.



Waarom had DELA haar werkwijze rondom het afnemen van vingerafdrukken gewijzigd?



DELA heeft vanuit zorgzaamheid voor haar leden de werkwijze onlangs gewijzigd. Chris Beaulen: “Voor 1 september jl. waren nabestaanden nogal eens teleurgesteld dat een vingerafdruk op een later moment niet meer kon worden afgenomen terwijl zij toch graag een vingerafdruk als blijvende herinnering hadden gewild. Om ook voor deze families iets te kunnen betekenen, hebben we onlangs onze werkwijze gewijzigd.”



Bij nagenoeg alle uitvaarten wordt vooraf aan de familie de keuze voor het afnemen van een vingerafdruk voorgelegd. De situatie ligt anders wanneer de overledene wordt opgehaald in een ziekenhuis of verzorgingshuis en de nabestaanden op dat moment niet meer aanwezig zijn. De overledene wordt dan overgebracht naar het uitvaartcentrum om te worden verzorgd zonder dat deze vraag aan de familie kan worden gesteld. In die situaties werd er ook later geen vingerafdruk meer gemaakt.



In de afgelopen twee maanden werd de nieuwe werkwijze door DELA nauwgezet gevolgd. Van de in totaal 4.000 verzorgde uitvaarten leidde de nieuwe werkwijze bij drie tot ongewenste situaties. Chris Beaulen: “Hoe goed bedoeld ook, zoals het nu uitpakt is dat voor ons onacceptabel. In onze dienstverlening speelt emotie een grote rol en dus nemen we alle facetten en details van de uitvaart heel serieus. Daarom zal DELA haar beleid per omgaande terugdraaien en in overleg met haar leden op zoek gaan naar een andere werkwijze waarmee we het goed kunnen doen voor alle nabestaanden.”