NAARDEN the Art fair: Nieuwe naam bekende kunstbeurs

‘NAARDEN’ is in de afgelopen twee decennia uitgegroeid tot één van de belangrijkste kunstbeurzen in Nederland. Aangezien de oorspronkelijke beurstitel “Kunst & Antiek Weekend” de inhoud van deze kunstbeurs, die iedereen NAARDEN noemt, niet meer volledig dekt is de naam vanaf nu NAARDEN the Art fair. Zonder de bekende inhoud en sfeer te veranderen komt deze kunst- & antiekbeurs met (inter)nationale allure onder de merknaam NAARDEN the Art fair beter tot zijn recht. De 23e editie van ‘de leukste Kunst & Antiek beurs van Nederland’ vindt plaats van donderdag 23 t/m zondag 26 januari 2020 in en rond de, voor vele zo vertrouwde, Grote Kerk Naarden-Vesting.



“Samen in NAARDEN”



In het verlengde van de aanpassing in de beurstitel is het thema aankomend jaar ‘Samen in NAARDEN’. Alle exposanten, van antiek tot hedendaags, geven hier invulling aan door mooie objecten te presenteren die samen horen en gezamenlijk een culturele of economische meerwaarde bieden. Bijvoorbeeld: een indrukwekkende set sieraden, een kunstenaarsduo of één wand met een complete serie schilderijen die een kunstenaar over een bepaald onderwerp heeft gemaakt. Natuurlijk tonen de toonaangevende galerieën ook hun vaste collectie, waardoor er voor iedere bezoeker een aantrekkelijk kunstwerk te vinden is.



Authenticiteit, diversiteit en kwaliteit



Al meer dan 20 jaar is het Kunst & Antiek Weekend dé beurs waar een grote diversiteit aan oude, moderne en hedendaagse kunst wordt aangeboden. Alle gepresenteerde kunstobjecten worden op voorhand door een team van experts beoordeeld op echtheid en kwaliteit alvorens de deuren voor het publiek te openen. Hierdoor bent u als koper verzekerd van authenticiteit en kwaliteit. Daarom komen al twee decennia lang kunstliefhebbers uit heel Nederland naar Naarden om niet enkel kunst te bekijken maar ook te kopen. Ook dit jaar zijn er weer vele unieke en zeldzame kunstobjecten tijdens het exclusieve evenement te vinden.



NAARDEN the Art fair in het kort



Data: Woensdag 22 januari Private View van 16 tot 21 uur (pers en genodigden) Donderdag 23 t/m zondag 26 januari 2020 van 11 tot 18 uur Vrijdag 24 januari open tot 21.30 uur



Locatie: De Grote Kerk Naarden-Vesting



Entree: € 14,-- p.p. met kortingsbon of online voorverkoop € 16,50 p.p. aan de kassa



Parkeren: Voldoende gratis parkeergelegenheid & gratis luxe shuttle-service verzorgd door Lexus Amersfoort.



Internet: www.naardenartfair.nl